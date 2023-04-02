تعهد بإنشاء 650 ألف شقة.. أردوغان يشارك في مأدبة إفطار مع متضرري الزلزال (صور)

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في مأدبة إفطار مع متضرري الزلزال بولاية ألازيغ شرقي البلاد.

جاء ذلك في إطار حملة أردوغان لتناول الإفطار مع منكوبي الزلزال طوال شهر رمضان، حسب ما كشف عنه في وقت سابق.

ورافق أردوغان في مأدبة الإفطار كل من رئيسي حزبي “الحركة القومية” دولت بهتشلي، و”الوحدة الكبرى” مصطفى دستجي.

وفي كلمة عقب الإفطار، هنأ أردوغان الحضور بشهر رمضان، مترحمًا على ضحايا الزلزال ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف أن الشعب التركي أظهر للعالم تجربة فريدة للتضامن وتضميد الجراح، وذلك عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، أوائل فبراير/شباط الماضي.

وجدد أردوغان تعهد حكومته بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وتضميد جراح المنكوبين، في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق السبت، أعلن أردوغان أن الحكومة تعمل على إنشاء 650 ألف شقة سكنية في المناطق المنكوبة جراء كارثة الزلزال، بينها 7 آلاف و452 في ألازيغ، منها 505 منازل يتم وضع حجر أساسها اليوم.

وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تسليم 319 ألف منزل لأصحابها في غضون عام.

وأوضح أن عملية إعادة إعمار المدن تتناسب مع تاريخها وثقافتها، وتلبي احتياجاتها الاجتماعية والتجارية.

وتابع أن مفاتيح 1164 شقة سيتم تسليمها إلى أصحابها اليوم ضمن مشروعات الإسكان الجماعي التي تنفذها إدارة “توكي” للإسكان الجماعي.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أسفر عن آلاف القتلى ودمار كبير.