بعد مقتل مستشاريْن عسكريين في سوريا.. إيران تتوعد إسرائيل بالرد
علّقت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، على مقتل اثنين من مستشاري الحرس الثوري في قصف إسرائيلي على سوريا، قائلة إن طهران تحتفظ بحقها في الرد في الزمان والمكان المناسبين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني قوله إن “دماء المستشارين العسكريين الإيرانيين لن تذهب هدرًا”.
وأضاف أن إيران “تحتفظ بحقها في الرد على الإرهاب الحكومي للكيان الصهيوني المزيف في الوقت والمكان المناسبين، إضافة للملاحقة السياسية والقانونية لمثل هذه الأعمال العدوانية والإجرامية”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الإيراني مقتل مستشار عسكري ثان في الحرس الثوري إثر القصف الإسرائيلي على دمشق، الجمعة الماضي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن الإذاعة والتلفزيون الإيراني بأن مقداد مهقاني المستشار العسكري للحرس الثوري لقي مصرعه، اليوم، متأثرًا بجراحه في سوريا إثر القصف الإسرائيلي على دمشق، الجمعة.
استشهاد المستشار العسكري للحرس الثوري الإيراني "مقداد مهقاني" متأثراً بجراحه التي أصيب بها جرّاء العدوان الإسرائيلي على العاصمة #دمشق يوم الجمعة 31 مارس.#سوريا #ایران #صباح_الخير #عطر_الشهادة#رمضان١١ #شهر_رمضان_المبارك #الكيان_المؤقت pic.twitter.com/mtrf0XUu4D
— وكالة تسنيم الدولية للأنباء (@Tasnim_Arabic) April 2, 2023
وأوضحت أنه كان أحد رفاق ميلاد حيدري الذي قتل في الهجوم نفسه.
لحظة إبلاغ عائلة الشهيد مقداد مهقاني بإستشهاده جراء العدوان الصهيوني على #دمشق .#ايران #سوريا #الكيان_ينهار #الكيان_الصهيوني #الكيان_المؤقت pic.twitter.com/ZGycigGkQp
— وكالة تسنيم الدولية للأنباء (@Tasnim_Arabic) April 2, 2023
بدروه، توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على إسرائيل إثر مقتل النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي، وقال في بيان نقلته وكالة أنباء مهر المحلية: “لا شك أن جرائم الكيان الصهيوني الوهمي والمجرم لن تمر دون رد وسيدفع ثمنها”.
وأضاف البيان أن “النقيب مقداد مهقاني جعفر أبادي كان أحد المدافعين عن المراقد المقدسة” في سوريا.
#عاجل
بيان حرس الثورة الإيرانية: نؤكد على أن جرائم الكيان الصهيوني لن تمر من دون رد وسيدفع ثمنها#ايران #الكيان_الصهيوني #صباح_الخيرᅠ #الكيان_المؤقت #الكيان_ينهار #رمضان١١ #شهر_رمضان_المبارك #رمضان pic.twitter.com/zr776y20Jh
— وكالة تسنيم الدولية للأنباء (@Tasnim_Arabic) April 2, 2023
وتقول إيران إن ضباطها يؤدون دورًا استشاريًا في سوريا بدعوة من حكومة دمشق.
وقُتل عشرات من أفراد الحرس الثوري بينهم ضباط كبار، منذ اندلاع الحرب في سوريا.