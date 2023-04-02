إيران تعلن إبعاد طائرة “تجسس” أمريكية دخلت مجالها الجوي

قالت إيران، اليوم الأحد، إن قواتها البحرية أبعدت طائرة أمريكية من فوق المياه الإقليمية، بعد إنذارها.

وأوضحت أن طائرة استطلاع أمريكية، من طراز (إي بي 3 أي) اخترقت الأجواء الإيرانية، فرصدتها القوات البحرية، ووجهت لها إنذارا عاجلا بالخروج من الأجواء الإيرانية.

وفي بيان لها أفادت القوات البحرية، بأنه “بعد ظهيرة الأحد، اخترقت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز (إي بي 3- إي)، الحدود المائية لإيران، وقمنا بتحذيرها لمنع هذه الطائرة من انتهاك المجال الجوي للبلاد دون إذن”.

وأشارت وكالة “فارس” إلى أن الطائرة هي إحدى طائرات التجسس الأمريكية التي تتمثل مسؤوليتها في جمع المعلومات.

وكانت إيران قد أسقطت عام 2019، طائرة أمريكية بدون طيار من طراز غلوبال هوك فوق الخليج، بدعوى اختراق أجوائها، ما تسبب في أزمة بين البلدين.

وأكدت طهران وقتها أن الطائرات الأمريكية اخترقت أجواءها في أوقات سابقة، ولم تسقطها الدفاعات الجوية الإيرانية.