مقتل مدون عسكري روسي شهير في انفجار بسان بطرسبورغ (فيديو)

قُتل مدون عسكري روسي معروف، اليوم الأحد، بانفجار داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، وفق ما أكدت وزارة الداخلية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان “قضى المدون العسكري فلادلين تاتارسكي إثر الحادث وأصيب 19 شخصا”.

ووفقا لقناة “روسيا اليوم” الحكومية، فقد أدى الانفجار إلى انهيار زجاج واجهة المقهى البالغة 15 مترا مربعا، وبلغ وزن العبوة المتفجرة أكثر من 200 غرام من مادة “تي إن تي” شديدة الانفجار.

فصل حذف‌ها به #سن‌پترزبورگ رسید..! “ساعاتی پیش انفجاری در یک کافه در سن پترزبورگ روسیه رخ داد که منجر به کشته شدن بلاگر روسی ولادلن تاتارسکی شد. همچنان از تعداد تلفات این انفجار اطلاعات دقیقی منتشر نشده است.” – بیشتر از ۲۰۰ گرم TNT باید استفاده شده باشد. pic.twitter.com/iMPa1BHrYv — 🇺🇦 ماه ایزدیار (@Mahizadyaar) April 2, 2023

وفلادلين تاتارسكي هو الاسم المستعار لمكسيم فومين، وقد اكتسب هذه التسمية “تاتارسكي” منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت القناة إن تاتارسكي يقوم يوميا بتسجيل فيديوهات بعنوان “أمسيات فلادلين” يقدم من خلالها تحليلا لمسار العملية الخاصة ونصائح للمشاركين المعبئين في العملية.

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The moment of the cafe explosion in Saint Petersburg

Military blogger Vladlen Tatarski was killed in this terrorist attack. pic.twitter.com/ZguCPXKcAE — Spriter (@Spriter99880) April 2, 2023

وبالإضافة إلى ذلك، قدّم تقريرا من الكرملين، حيث كان حاضرا خلال خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إعلان ضم أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، وفقا للقناة.