مقتل مدون عسكري روسي شهير في انفجار بسان بطرسبورغ (فيديو)

قُتل مدون عسكري روسي معروف، اليوم الأحد، بانفجار داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، وفق ما أكدت وزارة الداخلية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان “قضى المدون العسكري فلادلين تاتارسكي إثر الحادث وأصيب 19 شخصا”.

ووفقا لقناة “روسيا اليوم” الحكومية، فقد أدى الانفجار إلى انهيار زجاج واجهة المقهى البالغة 15 مترا مربعا، وبلغ وزن العبوة المتفجرة أكثر من 200 غرام من مادة “تي إن تي” شديدة الانفجار.

وفلادلين تاتارسكي هو الاسم المستعار لمكسيم فومين، وقد اكتسب هذه التسمية “تاتارسكي” منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت القناة إن تاتارسكي يقوم يوميا بتسجيل فيديوهات بعنوان “أمسيات فلادلين” يقدم من خلالها تحليلا لمسار العملية الخاصة ونصائح للمشاركين المعبئين في العملية.

🇷🇺 The moment of the cafe explosion in Saint Petersburg Military blogger Vladlen Tatarski was killed in this terrorist attack.

وبالإضافة إلى ذلك، قدّم تقريرا من الكرملين، حيث كان حاضرا خلال خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إعلان ضم أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، وفقا للقناة.

An explosion occurred in Sankt Petersburg in one of Prigozhin’s cafes. The name of the cafe is “Street Bar”.

An explosion occurred in Sankt Petersburg in one of Prigozhin's cafes. The name of the cafe is "Street Bar".

It is said that military blogger Vladlen Tatarsky was having a speech. Tass reports that he died in the explosion.

