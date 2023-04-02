أطفال غزة يطالبون بزيارة آبائهم الأسرى داخل سجون إسرائيل (فيديو)

طالب العشرات من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، بحقهم في زيارة ورؤية آبائهم الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بحرية وبدون قيود.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظّمتها جمعية واعد للأسرى والمحررين (غير حكومية)، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

ورفع الأطفال خلال مشاركتهم في الوقفة صورا لآبائهم المعتقلين داخل السجون.

وقالت سناء الدغمة (15 عاما)، ابنة الأسير عبد الله المعتقل منذ عام 2020، في كلمة نيابة عن الأطفال المشاركين إن هذه الوقفة تأتي لتوضيح معاناة العائلات الفلسطينية وخاصة الأطفال لغياب آبائهم عنهم.

وأضافت الطفاة سناء “في شهر رمضان نفتقد آبائنا على مائدة الطعام، ورغم ألم البعد إلا أن السجان الإسرائيلي حاربنا بمنع الزيارة.

وأوضحت أن أطفال فلسطين لهم الحق في العيش بحرية في هذه الحياة واحتضان آبائهم وقضاء الأوقات معهم والذهاب لزيارتهم ورؤيتهم داخل السجون بدون حواجز زجاجية.

وناشدت الطفلة بضرورة وقف سياسة منع الزيارات إلى جانب وقف الاضطهاد والتعذيب والتنكيل، والاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال والنساء ومنع العلاج عن المرضى.

وأعلنت سناء الدغمة، في كلمة نيابة عن جمعية واعد، عن انطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام، الموافق الـ 17 أبريل/ نيسان من كل عام.

وضع صحي خطير

بدوره، قال توفيق أبو نعيم رئيس مجلس إدارة جمعية واعد، إن يوم الأسير يعدّ منصة لإرسال رسائل الأسرى ومعاناتهم لكل العالم وبكافة اللغات.

وتساءل أبو نعيم قائلا “أين هي الدول التي تتغنى بالقوانين الدولية التي تحمي الأطفال وتدافع عن حقه، من هذه المعاناة التي يعيشها أبناء الأسرى؟”.

وندد بالانتهاكات الإسرائيلية داخل السجون خاصة بحق الأسرى المرضى والأطفال، محذرا من خطورة الوضع الصحي للأسير وليد دقة.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد قال في 25 مارس/ آذار الماضي، إن الأسير دقة (60 عاما) المعتقل داخل سجون الاحتلال منذ 38 عاما في وضع صحي خطير بمستشفى برزلاي.

ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، نحو 4800 أسير فلسطيني، منهم 29 أسيرة و170 طفلا وقاصرا، وبين الأسرى معتقلون منذ عقود.​​