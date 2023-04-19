نيران ودمار بدلا من مدفع الإفطار.. قذائف على مساكن المدنيين خلال اشتباكات السودان (فيديو)

سقطت قذيفة، صباح اليوم الأربعاء، على مجمع سكني في حي الرميلة بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسط تجدد الاشتباكات العنيفة ودوي الانفجارات في محيط القيادة العامة والقصر الرئاسي وشارع المطار.

وأظهر مقطع فيديو عمارة سكنية وقد اندلعت النيران في طابقها الأرضي بعد أن أصابته قذيفة، وسط سحب من الدخان الأسود، فيما يحاول السكان إخماد الحريق وإغلاق المولد الكهربائي الذي كادت ألسنة اللهب تلحق به.

وعاش السودانيون أجواء رمضان -التي تتميز بطقوسها الخاصة في البلاد- هذا العام في ظل اندلاع الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع، وسط أصوات القذائف والرصاص بدلًا من مدفع الإفطار.

وأظهر مقطع فيديو عددًا من الأشخاص وهم يتناولون إفطار رمضان في أحد شوارع الخرطوم -كما جرت العادة في هذا الشهر الفضيل- لكن هذه المرة سقطت قذيفة وسط الصائمين الذين كانوا يتأهبون لتناول الإفطار.





تجدد الاشتباكات العنيفة

وتجددت صباح اليوم الاشتباكات العنيفة وأصوات الانفجارات في الخرطوم، رغم هدنة هشة لمدة 24 ساعة جرى الاتفاق عليها بوساطة دولية، بدءًا من مساء أمس الثلاثاء، لم تصمد طويلًا.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بيانين الموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت لفتح مسارات آمنة لعبور المدنيين وإجلاء الجرحى جراء الاشتباكات المندلعة بين الجانبين منذ السبت.

وتبادل طرفا النزاع في السودان الاتهامات بخرق الهدنة، وقالت قوات الدعم السريع في بيان إن الجيش هاجم مواقع تمركزها بالأسلحة الثقيلة رغم الهدنة المعلنة.





من جانبه، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بخرق الهدنة، وقال في بيان اليوم الأربعاء “لليوم الخامس على التوالي، القوات المسلحة تتصدى لهجوم جديد على محيط القيادة العامة، وتكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح، وتدمير عدد من العربات القتالية”.

وجدد الجيش دعوته “لأفراد الدعم السريع لتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية والانضمام إلى صفوفها، للخروج من حالة التمرد هذه ولنتخلص من هذا الموقف المؤسف”، حسب البيان.

من جانبها، أعلنت لجنة الأطباء المركزية ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 174 قتيلًا و1041 مصابًا جراء المعارك المستمرة بين الجيش والدعم السريع.