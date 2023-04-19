مواطن سوداني يتعرض لإطلاق رصاص أثناء تصويره اشتباكات في الخرطوم (شاهد)

تعرض مواطن سوداني لإطلاق رصاص أثناء تصويره اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم.

وأظهر مقطع فيديو المواطن وهو يصور مسلحين من شرفة منزل، قبل أن يلمحه أحدهم، ليسارع بالاختباء ثم يعاود التصوير مرة أخرى.

وقال المواطن لشخص آخر كان يرافقه، إن أحد المسلحين أشار إليهما ووجه الكاميرا إليه.

وسُمع بعد ذلك مباشرة دوي الرصاص الحي فيما سقط المواطن أرضًا قبل أن يستجمع قواه ويهرب إلى الداخل، في حين استمر دوي الرصاص.





وأسفرت المواجهات إلى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 174 مواطنًا وإصابة 1041 في أنحاء البلاد، بحسب نقابة أطباء السودان، فيما تتصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية مع تفاقم الأوضاع لا سيما انقطاع المياه والكهرباء.

وتجددت اليوم الأربعاء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وبخاصة في العاصمة الخرطوم، مع دخول الصراع يومه الخامس على الرغم من هدنة بوساطة دولية كان يُفترض أن يلتزم بها الطرفان لمدة 24 ساعة بدءًا من مساء أمس الثلاثاء.

وتشهد العاصمة السودانية معارك عنيفة، وأفاد مراسل الجزيرة بتصاعد الدخان في مطار الخرطوم ومحيط قيادة الجيش والقصر الجمهوري وفي حي حلة حمد بالخرطوم بحري.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تواصلت الاشتباكات في نقاط عدة بالعاصمة مع تضارب الروايات بين الجانبين بشأن نطاق السيطرة الميدانية، كما تبادل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الاتهامات والتهديدات، وأكد كل منهما أنه سيلاحق الآخر.