شح المياه والغذاء وانقطاع أخبار الأبناء.. جولة تنقل مآسي السودانيين مع اتساع الاشتباكات (فيديو)

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة مواطنين سودانيين في مدينة أم درمان بسبب انقطاع المياه عنهم لليوم الخامس على التوالي، منذ بدء الاشتباكات السبت.

وقال مواطنون إنهم ظلوا بلا ماء طيلة هذه الفترة مع انقطاع متواصل للكهرباء وقلة المواد الغذائية بسبب الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتمكن مواطنون من توفير بعض المياه، الأربعاء، وعلى ندرتها تناوب سكان أحد الأحياء على ملء أوعيتهم ببعض ما يسد حاجتهم في ظل ارتفاع لدرجة الحرارة.

تهريب الأبناء وانقطاع الأخبار

واشتكت مواطنة تعاني مرض السكري وارتفاع الضغط أنها لم تستطع تأمين الدواء منذ السبت، وأنها وكثيرا من سكان المنطقة اضطروا إلى تهريب أبنائهم إلى أماكن آمنة بعيدًا عن الاشتباكات.

وأضافت أن أخبارهم انقطعت، وأنهم لا يعلمون إن كانوا بخير في ظل توسع الاشتباكات ودوي القصف المستمر مع تصاعد سحب اشتعال النيران السوداء.

وطالب مواطنون عبر كاميرا الجزيرة مباشر بوقف الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة، وتوفير احتياجات المواطنين من ماء وكهرباء ودواء ومواد غذائية.

المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجزيرة مباشر: نطالب الأطراف المتقاتلة باحترام الهدنة لفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات pic.twitter.com/6kavWvv3Ka — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 18, 2023

رصاصة في المنزل

وأفادت مواطنة أنهم أصبحوا يخافون الخروج إلى الشارع لتوفير أي من احتياجاتهم بسبب القصف المتواصل، فيما حملت أخرى رصاصة في يدها قالت إنها وجدتها داخل منزلها، قائلة إنهم لا يعلمون ما يجري بعد انقطاع بث جميع القنوات.

واندلعت، صباح السبت الماضي، الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في الخرطوم، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما، ووصف الجيش قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”.

ومنذ ليلة الأحد، لم تنقطع أصوات القصف الجوي والمدافع الأرضية في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم، حيث مقر القيادة العامة للجيش، وحول المطار الدولي والقصر الرئاسي.