سنسلمهم لمصر “عندما تسنح الفرصة”.. “الدعم السريع” تعلن نقل الجنود المصريين من مطار مروي إلى الخرطوم (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع الجيش السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم.

ونشرت بيانًا في صفحتها على تويتر، الأربعاء، قالت فيه إن “الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقًا للأوضاع التي تمر بها البلاد”.

بسم الله الرحمن الرحيم#قوات_الدعم_السريع

تعلن قوات الدعم السريع، نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع القوات الانقلابية السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم.

نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم… pic.twitter.com/xK4ZACDK1K — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 19, 2023

وبالتوازي مع البيان، نشرت حسابات مقربة للدعم السريع تسجيلًا مصورًا جديدًا للجنود المصريين قالوا فيه إن هناك وعودًا بتسليمهم لمصر اليوم (الأربعاء).

والسبت الماضي، نشرت قوات الدعم السريع السودانية مقطعًا مصورًا قالت إنه لجنود مصريين “استسلموا” لها في قاعدة مروي العسكرية.

وظهر في المقطع عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية، ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية، بينما دعا الجيش المصري إلى ضمان تأمين أولئك الجنود، مؤكدًا وجودهم لإجراء تدريبات مشتركة اعتيادية مع نظرائهم في السودان.

وقال الجيش المصري في بيان إن وجود عناصره في السودان يقتصر على التدريبات والمناورات المشتركة مع نظيره السوداني، ولكنه لم يكشف عن عدد هؤلاء الضباط والجنود الذين احتُجزوا. وأهاب الجيش المصري -في بيان على فيسبوك- بالحفاظ على أمن قواته هناك وسلامتها.

الحرب تمنع تسليم “الأسرى” المصريين

بدوره، قال أحمد عابدين، مستشار قائد قوات الدعم السريع، إنهم لا يستطيعون تسليم الضباط والجنود المصريين لحكومة بلادهم، لأن السودان “في حالة حرب” ويخشون عليهم.

وأضاف في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، إن “ما حدث في قاعدة مروي من أسر للضباط والجنود المصريين أملته الظروف، والآن (الأسرى) بخير وستتسلمهم بلادهم”.

وأوضح أنهم يريدون تأمين الجنود وتسليمهم للحكومة المصرية بشكل رسمي ومشهود وقانوني، متسائلًا “كيف سنسلمهم بدون مطار أو أي رحلات”.

وأضاف أن “الدولة السودانية القديمة لم تعد موجودة، هناك معطيات جديدة على الأرض، وعلى الدولة المصرية أن تحترم الظرف الحالي الذي نعيشه”.





ولليوم الخامس على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلًا منهما.

وعام 2013 جرى تشكيل “الدعم السريع” لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن قبل أن توصف من الجيش بأنها “متمردة” عقب اندلاع الاشتباكات.