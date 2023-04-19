جولة للجزيرة مباشر ترصد انقطاع الخدمات الرئيسة والصعوبات شرق النيل جراء الاشتباكات (فيديو)

استطلعت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع في سوق (ستة الحاج يوسف) بمنطقة شرق النيل في السودان، للوقوف على أوضاع المواطنين بعد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال مراسل الجزيرة مباشر من وسط السوق إن المواطنين يشعرون بالخوف وينقلون بضائعهم من السوق إلى منازلهم، خوفًا من حدوث فوضى تؤدي إلى السرقة أو وقوع حرائق جراء الاشتباكات.

وتحدث مواطنون استطلعت الجزيرة مباشر آراءهم عن صعوبات كبيرة يواجهها سكان المنطقة جراء ندرة في المياه والخدمات الأساسية.

ولليوم الخامس على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلًا منهما.

دعوات لاستمرار الهدنة

ودعا أحد المواطنين في حديث للجزيرة مباشر إلى استمرار الهدنة، وأن تتطور إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وقال إن “الوضع في شرق نيل صعب جدًا، وهناك نقص حاد في السلع الأساسية والمواد التموينية فضلًا عن انعدام مياه وإغلاق الطرق”، مؤكدًا وجود مأساة حقيقية في البلاد.

وأعلن الجيش السوداني موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ مساء الأربعاء “بغرض تيسير النواحي الإنسانية”.

وذكر بيان صادر عن الجيش، الأربعاء، أن “القوات المسلحة تعلن موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وتنتهي بتمام الساعة السادسة من مساء غد الخميس الموافق 20 أبريل 2023”.

أوضاع اقتصادية صعبة

وأشار متحدث آخر للجزيرة مباشر إلى أن ضرر الحرب كبير جدًا، والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد صعبة، ولا يمكن حماية النفس ولا المال ولا توفير الاحتياجات الأساسية، وفقًا لقوله.

وتحدث عن انقطاع في المواصلات وعدم توافر المحروقات.

ويواجه السودانيون وضعًا اقتصاديًا صعبًا، حيث ارتفعت الأسعار مؤخرًا، واضطرت آلاف الأسر للتخلي عن شراء مستلزمات أساسية أو تخفيض كميتها للتمكن من مقابلة الضغط المعيشي المتزايد.

ومع اندلاع الاشتباكات، ازدادت الأوضاع سوءًا، وظهر نقص شديد في المواد الأساسية.

“انصياع” حميدتي والبرهان

وطالب أحد المتحدثين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بإيقاف الاشتباكات، و”تنحية المطالب الشخصية والانصياع لكلمة الشعب”.

وقال إن “الحرب اللعينة مأساة كبيرة، وكلنا رأينا المستشفيات خارج الخدمة والمرضى لا يجدون علاجًا”، وأضاف “اتقوا الله في الشعب السوداني، وكفانا 70 عامًا من الحروب، فالشعب أصابه التعب”.