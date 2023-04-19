اشتباكات السودان.. صراخ وبكاء أطفال رعبا من أصوات ضرب النار و”الصحة” تطلق نداء استغاثة (فيديو)

تسببت الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ يوم السبت، في حالات رعب وذعر ومعاناة في أوساط السودانيين، حيث تدور المعارك المستعرة بالقذائف قرب مستشفيات ومنازل المواطنين.

وأظهرت مقاطع فيديو عديدة جرى تداولها، سقوط قذائف كبيرة ومقذوفات داخل المنازل، كما تعرضت الكثير من المستشفيات إلى سقوط قذائف مدفعية ما أدى لتضررها وإصابة المرضى والطواقم الطبية بالهلع.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله في هذا الصدد، حالة الرعب الشديدة التي أصابت سكان أحد المنازل في الخرطوم وسط صراخ الأطفال والبكاء بسبب أصوات القذائف والانفجارات جراء الاشتباكات العنيفة.

وأثارت الاشتباكات بين العسكريين في السودان والتي طالت منازل المواطنين والمستشفيات والأسواق، الغضب الشديد، بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتفاقمة أصلًا.

وقُتل الكثير من المواطنين في منازلهم منذ بداية الاشتباكات يوم السبت جراء سقوط القذائف وتبادل النيران بين الفريقين المتحاربين، حيث تقع الهجمات التي يشنها الجيش على مقرات الدعم السريع وسط المنازل والمرافق الحيوية الأخرى التي تضررت جراء ذلك.





وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، أحد الأشخاص واقفًا أمام محله الذي احترق في سوق نيالا بغرب السودان جراء الاشتباكات، وهو يدعو على البرهان وحميدتي ويحملهما مسؤولية ما جرى.

تصاعد سحب الدخان بكثافة

وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء الخرطوم مع تجدد الاشتباكات بين الأطراف المتصارعة، حيث شهدت الخرطوم صباح اليوم الأربعاء، ضربات جوية وانفجارات، بعد انهيار اتفاق برعاية أمريكية لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وسُمع دوي قصف مستمر وانفجارات عالية في وسط الخرطوم وتصاعد دخان كثيف إلى السماء، بالمنطقة المحيطة بمقر وزارة الدفاع والمطار، الذي جرت معارك ضارية بين الجانبين للسيطرة عليه وخرج من الخدمة منذ اندلاع القتال.

نداء استغاثة

وأطلقت وزارة الصحة السودانية نداء استغاثة ودعت إلى ضرورة إيقاف العمليات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وقالت إن 16 مستشفى خرج عن الخدمة جراء الاشتباكات.

وقالت الوزارة الصحة إن هناك نقصا في الأدوية الأساسية وأكياس الدم، إضافة إلى الدمار المباشر الذي طال المستشفيات جراء الاشتباكات ووجهت نداءً للمنظمات الدولية بضرورة تقديم العون بالإمدادات الطبية العاجلة.

وأكدت وزارة الصحة السودانية أن الاشتباكات، تسببت في صعوبة وصول الكوادر الصحية والأطباء وعدم تمكن سيارات الإسعاف من أداء مهامها.