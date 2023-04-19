“أوقفوا الدماء السودان مات”.. صرخة مواطن من وسط النيران بعد سقوط قذيفة في سوق للمحاصيل (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مواطنًا سودانيًّا وسط سحب من الدخان جراء قصف سوق للمحاصيل في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، خلال اشتباكات الجيش وقوات الدعم السريع المستمرة منذ السبت الماضي.

ووثق المقطع صوت القصف المستمر في نيالا، وظهر حجم الخراب الذي خلّفه على الأرض الزراعية وسوق المحاصيل بعد سقوط قذيفة عليها.

وقال المواطن متأثرًا “ما ذنب هذه الأشجار والحشرات التي كانت على الأرض؟ لو أنا سامحتكم ستسامحكم هي؟!”. وزاد في المقطع “حسبنا الله ونعم الوكيل منكم يا سياسيين، الله لا يكسبكم”.

واستنكر المواطن المكلوم استمرار الحرب رغم حجم الدمار الذي لحق بالبلد وأهله، وعبّر عن انتظارات الشعب بتوافق السياسيين لخدمة الشعب.

وأضاف غاضبًا “كان لازم تتلاحموا كسودانيين لا أن تحرقونا نحن الشعب”، وتابع “نعيش الجوع والعطش أكثر من 3 سنوات، وأنتم تتفاوضون، على ماذا تتفاوضون؟!”.

“مات السودان.. سنلتقي هناك يا برهان ويا حميدتي”

وقال “أنتم لستم سودانيين، ليس فيكم خير للسودانيين، رحم الله السودان وغفر له، مات السودان وانتهى، لكن بإذن الله تعالى لنا يوم معكم”.

وتابع المواطن صرخته بالقول “سنلتقي هناك يا برهان ويا حميدتي.. ذاك يوم القصاص.. أوقفوا هذه الدماء لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وختم “ما ذنبنا أن تحرقونا؟ جوعتونا وعطشتونا ومرضتونا، ولسة بتتحاربوا، وها هي بقايا الحرب.. موت ودمار وحريق، هذا السوق يحوي تريليونات الدولارات من السلع والمحاصيل تحولت جميعها إلى رماد”.

أطفال سودانيون يبكون خوفًا من صوت إطلاق النار خلال الاشتباكات المسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني#السودان_مباشر | #السودان pic.twitter.com/ixdX8k38Qb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 18, 2023

وتواصلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان مساء الثلاثاء لتدخل يومها الخامس، على الرغم من هدنة بوساطة دولية كان يُفترض أن يلتزم بها الطرفان لمدة 24 ساعة بدءًا من المساء، لكنهما لم يفعلا بدليل استمرار دوي الانفجارات وأزيز الرصاص، ولا سيّما في العاصمة الخرطوم.

وأسفرت المواجهات إلى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 174 مواطنًا وإصابة 1041 في أنحاء البلاد، بحسب نقابة أطباء السودان.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت على تويتر صباح الثلاثاء “الموافقة من جانبها” على مقترح دولي بالالتزام بهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة بدءًا من عصر الثلاثاء.

ومساء الثلاثاء، أكد الجيش في بيان أنه “تم عرض مقترح هدنة من أطراف دولية لمدة 24 ساعة للنواحي الإنسانية وافقت عليها القوات المسلحة، إلا أن مليشيا التمرد لم تلتزم بها ولم تتوقف مناوشاتهم” ولا سيّما في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة ومطار الخرطوم.

وبعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وهو موعد بدء الهدنة، كانت أصوات تبادل إطلاق النار لا تزال تُسمع في أنحاء عدة من العاصمة، حسب شهود عيان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين الثلاثاء “حتى الآن يتواصل القتال في السودان بما في ذلك الخرطوم ومواقع أخرى مختلفة، ولا يوجد مؤشر على تراجع حقيقي للقتال”.