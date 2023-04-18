وفد من قادة حماس برئاسة هنية يؤدون العمرة خلال زيارة السعودية (فيديو)

أدى قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مناسك العمرة، وذلك على هامش زيارة لهم إلى المملكة العربية السعودية.

ووصل وفد رفيع من “حماس” بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مساء الاثنين، إلى السعودية في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

وضم الوفد كلا من خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وعددا من أعضاء المكتب السياسي أبرزهم خليل الحية وموسى أبو مرزوق.

وفد من حركة #حماس يؤدي مناسك العمرة في أول زيارة إلى #السعودية منذ 8 سنوات pic.twitter.com/olB2V0ppPr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 18, 2023

وكانت آخر زيارة لحركة حماس إلى الرياض في عام 2015، حينما التقى وفد بقيادة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة حينئذ، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين سعوديين في مدينة مكة المكرمة.