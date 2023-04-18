واشنطن توافق على بيع مجموعات تحديث مقاتلات “إف-16” لتركيا

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع مجموعات تحديث نظام اتصالات مقاتلات “إف-16” إلى تركيا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، الاثنين، عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس رسميا قرارها بشأن بيع مجموعات تحديث شبكة ربط البيانات التكتيكية “Link-16” إلى تركيا.

وتتضمن حزمة البيع أنظمة تجنب الاصطدام الأوتوماتيكية أيضا، بجانب التجهيزات والدعم الهندسي من أجل رفع شبكة ربط البيانات التكتيكية (Link-16) في مقاتلات “إف-16” الموجودة لدى تركيا إلى مستوى “Block Upgrade-2”.

وقالت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية في بيان إن وزارة الخارجية قررت الموافقة على بيع معدات وخدمات دفاعية ومعدات ذات صلة إلى تركيا لتحديث أسطول طائرات “إف-16” بقيمة تُقدَّر بـ 259 مليون دولار.

من ناحية أخرى، نقلت الأناضول عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية -فضّل عدم الكشف عن هويته- قوله إن تركيا حليف مهم في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعم جهود تركيا لتحديث أسطولها من مقاتلات “إف-16”.

وذكر المسؤول أن قرار البيع “سيزيد من قابلية تركيا للتشغيل البيني مع الناتو، وتطوير التدابير الأمنية مثل أنظمة تجنب الاصطدام”.

وأردف “هذا مهم لقابلية التشغيل البيني وسلامة الطيران الأساسية لكل من تركيا وجميع الحلفاء والشركاء المشاركين في مهمات مشتركة مع تركيا”.

ويحق للكونغرس الأمريكي الاعتراض على موافقات البيع لدول الناتو في غضون 15 يوم عمل، و30 يوما للدول غير الأعضاء في الحلف.

وبحسب الأعراف المتبعة، فإن الخارجية تبلغ الكونغرس بخطط البيع بشكل غير رسمي، وعقب تلقيها الرد، تقوم بالإبلاغ الرسمي.

يشار إلى أن “Link-16” هي شبكة اتصال لاسلكية عسكرية يستخدمها الناتو والدول الأعضاء في الحلف.

وتوفر هذه الشبكة تبادل المعلومات التكتيكية بين الطائرات والمروحيات والمسيّرات والسفن والقوات البرية.