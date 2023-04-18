مقتل ثلاثة أطفال من أسرة واحدة جراء سقوط قذيفة على منزلهم في الخرطوم (فيديو)

قُتل 3 أطفال بالعاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن 3 أشخاص من أسرة واحدة قُتلوا جراء سقوط قذيفة على منزلهم بمنطقة شرق النيل في العاصمة السودانية.

ووفقا للصحفية السودانية داليا الطاهر، فإن الضحايا هم “محمد بابكر، ومعتز بابكر، وابن خالتهما منذر عوض، وذلك بعد سقوط قذيفة عليهم حينما كانوا يلعبون تحت شجرة بالقرب من منزلهم”.

استشهاد 3 أطفال من الجريف شرق سقطت عليهم دانة توفي ثلاثة أطفال أثر مقذوف دانة سقط عليهم وهم يلعبون تحت شجرة بالقرب من منزلهم بالجريف شرق قرب مركز صحي الجريف. الأطفال هم :محمد بابكر

معتز بابكر

وابن خالتهم منذر عوض. انا لله وانا اليه راجعون#لا_للحرب… — داليا الطاهر- Dalia Eltahir (@dalia_eltahir) April 18, 2023

وعلى صعيد ذي صلة، أفادت مصادر صحفية بسقوط قذيفة أخرى على منزل بمنطقة شرق النيل في العاصمة السودانية.

وتواصلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان مساء الثلاثاء لتدخل يومها الرابع، على الرغم من هدنة بوساطة دولية كان يُفترض أن يلتزم بها الطرفان لمدة 24 ساعة بدءا من المساء، لكنهما لم يفعلا بدليل استمرار دوي الانفجارات وأزيز الرصاص، ولا سيّما في العاصمة الخرطوم.

وأسفرت المواجهات عن مقتل ما لا يقل عن 185 شخصا في أنحاء البلاد.

أطفال سودانيون يبكون خوفًا من صوت إطلاق النار خلال الاشتباكات المسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني#السودان_مباشر | #السودان pic.twitter.com/ixdX8k38Qb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 18, 2023

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت على تويتر صباح الثلاثاء “الموافقة من جانبها” على مقترح دولي بالالتزام بهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة بدءا من عصر الثلاثاء.

ومساء الثلاثاء، أكد الجيش في بيان أنه “تم عرض مقترح هدنة من أطراف دولية لمدة 24 ساعة للنواحي الإنسانية وافقت عليها القوات المسلحة، إلا أن مليشيا التمرد لم تلتزم بها ولم تتوقف مناوشاتهم” ولا سيّما في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة ومطار الخرطوم.

وبعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وهو موعد بدء الهدنة، كانت أصوات تبادل إطلاق النار لا تزال تُسمع في أنحاء عدة من العاصمة، حسب شهود عيان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين الثلاثاء “حتى الآن يتواصل القتال في السودان بما في ذلك الخرطوم ومواقع أخرى مختلفة، ولا يوجد مؤشر على تراجع حقيقي للقتال”.