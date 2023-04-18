“لم يراعوا حرمة رمضان”.. جولة ترصد انقطاع المياه والكهرباء عن مناطق بالخرطوم جراء الاشتباكات (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر انقطاع المياه عن مناطق عدة بالعاصمة السودانية الخرطوم جراء الاشتباكات التي بدأت السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع.

واشتكى مواطنون من انقطاع المياه والكهرباء منذ اندلاع المواجهات واستمرارها لليوم الرابع، وظهر العديد من السودانيات يضعن أوانيهن البلاستيكية الكبيرة في صف طويل في انتظار وجود المياه لملئها.

كما اشتكين من عدم وجود الأمان سواء في الشوارع أو في البيوت، وطالبن طرفي النزاع بالتوقف عن القتال، وعودة الحياة الطبيعية للمواطنين.

وقالت وجدان سليمان للجزيرة مباشر “نعاني بشدة، لنا 4 أيام لا عندنا مياه ولا كهرباء، والأسواق جميعها مغلقة، ونعيش في خوف دائم، نسمع أصوات الرصاص والقصف ليل نهار”.

وأضافت “الصيدليات والمستشفيات مغلقة، لا نستطيع حتى شراء أي دواء، والشوارع لا يوجد بها جزء واحد آمن نسير فيه بأمان”.

وأوضحت أن كبار السن والأطفال يعانون بشكل كبير من صوت الطائرات وقصفها، مطالبة بوقف الحرب في أقرب وقت.

صرخة امرأة سودانية .. منتجة دواجن في السودان تناشد البرهان وحميدتي بوقف الحرب#السودان_مباشر | #السودان pic.twitter.com/0GUWzPTDVq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 17, 2023

وقالت امرأة أخرى من سكان المنطقة “لا يوجد أي نقطة مياه في المنطقة، وحتى خطوط المياه الرئيسية التي تمدنا لا يوجد بها مياه، كما أن أفران الخبز أعلنت إغلاقها، نحن ضحية الصراح الجاري”.

وناشدت بأن يتوقف الاقتتال ليعم السلام، مؤكدة أن الشعب السوداني مسكين ولا يستحق كل ذلك، وترحمت على موتى الحرب ودعت بالشفاء للجرحى.

وأكدت أخرى أن أطراف النزاع لم يراعو حرمة الشهر الكريم خاصة العشر الأواخر من رمضان، مشيرة إلى أن الأطفال ينامون تحت السرائر خائفين من الحرب والرصاص.

صور أقمار اصطناعية للدمار نتيجة الغارات الجوية في مدينة الخرطوم#السودان_مباشر | #السودان pic.twitter.com/wk1ZNVZ4L1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 17, 2023

واندلعت صباح السبت الماضي، الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في الخرطوم، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما، ووصف الجيش قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”.

ومنذ ليلة الأحد، لم تنقطع أصوات القصف الجوي والمدافع الأرضية في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم، حيث مقر القيادة العامة للجيش، وحول المطار الدولي والقصر الرئاسي