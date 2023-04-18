“قتلوا أصدقائي”.. طفل سوداني يبكي بحرقة ويستغيث إثر مشاهدة الدمار في بلاده (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل سوداني يبكي بحرقة على وضع البلاد جراء الاشتباكات العنيفة التي بدأت السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبمجرد ما بدأ الطفل التصوير أجهش بالبكاء على ما آلت إليه الأوضاع وعلى أصدقائه المدنيين الذين قتلوا في الشوارع والبيوت، مستغيثًا لإنقاذه من الحصار بين طرفي النزاع.

وقال الطفل وهو يبكي بحرقة “والله لا نريد للسودان كهذا، ترون الدمار يا ناس؟” وأشار بالكاميرا متجولًا داخل مبنى -ما زال تحت الإنشاء- يتحصن فيه من الرصاص.

وأضاف بصوت يملؤه الأسى “قتلوا جميع أصدقائي، أنا نفسي لست قادرًا على العودة إلى بيتي، كل ما استطعت الفرار إليه هو بيت أحد أصدقائنا”. وأكد أن الاشتباكات الجارية لا تفرق بين المدنيين والعسكريين، قائلًا “القذائف والدانات تدخل في البيوت، والله دخلت في بيوتنا”.

وعلق القحطاني على الفيديو “والله إنها لحالة تجعل العين تدمع والقلب يحترق لما صار في السودان الشقيق”.

الله المستعان ..

والله أنها لحالة تجعل العين تدمع والقلب يحترق لما صار في #السودان الشقيق.

اللهم في هذه الليلة المباركة نسألك لإخواننا في السودان السلم والاطمئنان والعيش بأمان وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شر الاشرار وطوارق الليل والنهار إنه ولي ذلك والقادر عليه. https://t.co/oqc0qZ9asU — م.مذكر دغش القحطاني (@madkar111) April 17, 2023

وكتب يزيد التميمي “آلمني والله وأبكاني، قال تعالى (إنما المؤمنون إخوة)، وقال رسول الله صل الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم) يؤلمنا ما يؤلم إخواننا في السودان ويُفزعنا ما يفزعهم”.

آلمني والله وأبكاني .

قال تعالى (إنما المؤمنون إخوة)

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم

(المسلم أخو المسلم)

يؤلمنا ما يؤلم إخواننا في #السودان ويُفزعنا ما يفزعهم. https://t.co/PeWf4OaJKU — يزيد التميمي (@1_tmEm) April 18, 2023

وتعاطف جواد مع الطفل المحاصر في الاشتباكات وكتب “كل ما في الأمر حظ، لتكون أنت خلف الشاشة تشاهد المقطع وهو بين المتحاربين”.