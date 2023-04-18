شاهد: استغاثة طالب مصري مقيم في السودان لإنقاذه والعودة إلى أهله

وجّه طالب مصري مقيم بالسودان نداء استغاثة لإنقاذه وإجلائه في ظل الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأشار الشاب، في تسجيل مصور نشره الثلاثاء، إلى أنه ليس بمأمن حيث إن الجميع تحت القصف العشوائي.

وقال خلال استغاثته، إن الطلقات تتساقط عليهم في مساكنهم، مؤكدا أنه لا يستطيع النوم، ومن هول ما جرى نسي المعلومات التي درسها خلال العامين الماضيين.

وأوضح أنه عند تواصله مع أحد المسؤولين المصريين في السودان، طالبه بلزوم الطلاب منازلهم، رغم عدم توافر الطعام أو المياه.

وقال “نحن نصوم ونفطر في رمضان على المياه فقط”، مشيرا إلى أنه لا يمكنه شحن هاتفه المحمول.

وختم بالتأكيد أن كل ما يريده هو العودة سالما إلى أهله.

ومنذ صباح السبت الماضي، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما، ووصف الجيش قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”.

اتصالات مصرية سودانية

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنهم يُجرون اتصالات بشأن سلامة الجنود المصريين في السودان، ويراقبون تأثير الوضع على مواطني مصر هناك.

وأضاف “أجرينا اتصالات مباشرة مع طرفي الصراع في السودان لوقف الأعمال العسكرية والعودة إلى الحوار”.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد إن اتصالا بين شكري ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، شهد تأكيد الطرفين على خطورة الوضع الراهن في السودان، وضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة.

كما اتفق الجانبان، وفق أبو زيد، على أهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا، وضرورة عدم تدخل أي أطراف خارجية بشكل يعيق جهود احتواء الأزمة.