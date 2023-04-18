خلال حديثه مع البرهان وحميدتي.. تحذير من بلينكن بعد إطلاق نار على قافلة دبلوماسية في السودان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، إن قافلة دبلوماسية أمريكية تعرضت لإطلاق نار أمس الاثنين بالسودان، فيما يبدو أنه هجوم شنته قوات الدعم السريع، واصفًا تلك الحادثة بأنها “طائشة” و”غير مسؤولة”.

واستدعت الحادثة تحذيرًا مباشرًا من بلينكن، الذي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ليبلغهما بأن أي خطر على الدبلوماسيين الأمريكيين غير مقبول.

I spoke to both Sudanese Armed Forces Commander Burhan & Rapid Support Forces Commander Dagalo and underscored the urgent need for a ceasefire. Too many civilian lives have already been lost. Stressed the importance of ensuring the safety of diplomatic personnel and aid workers. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 18, 2023

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في اليابان، حيث شارك في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع، “لدينا مخاوف عميقة بشأن البيئة الأمنية كلها”.

ومنذ صباح السبت، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع كل منهما.

وتستمر الاشتباكات رغم الدعوات الكثيرة التي أطلقتها الولايات المتحدة ودول أخرى لوقف القتال، فضلا عن جهود مصر والإمارات لحث الطرفين على الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

وقف إطلاق النار

من جانب آخر، ناقش بلينكن مع البرهان وحميدتي، الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار في السودان.

وأوضح بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، فجر الثلاثاء، أن بلينكن شدد على “الحاجة الملحة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال ولمّ شمل الأسر السودانية والتأكد من سلامة المجتمع الدولي في الخرطوم”.

وأعرب بلينكن عن “قلقه البالغ إزاء مقتل وإصابة العديد من المدنيين السودانيين جراء القتال المستمر والعشوائي”، وفق البيان.

تحدث وزير الخارجية، أنتوني بلينكن هاتفيًا أمس مع كل من رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حيث شدّد على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار، وأهمية ضمان سلامة الموظفين الدبلوماسيين وعمال المعونة. وأعرب… — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) April 18, 2023

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على “مسؤولية الجنرالين (البرهان وحميدتي) عن ضمان سلامة المدنيين والموظفين الدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني”.

من جانبه، أكد حميدتي إجراءه محادثة هاتفية مع بلينكن، لمناقشة “قضايا السودان الملحة”.

وقال حميدتي على تويتر “أكدت من جديد التزامنا الراسخ بحماية المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتنا، واحترامنا لكرامة الإنسان وقدسية الحياة”.

Honored to have a vital conversation with US Secretary of State, Mr. Anthony Blinken. We discussed pressing issues in Sudan and our shared dedication to freedom, justice, and democracy for our people. 1/4 — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) April 18, 2023

وأردف “ندرك التحديات الماثلة أمامنا ونقف بحزم ضد التطرف الذي يقوض تقدمنا نحو مجتمع عادل وديمقراطي، ورغم المشاركة المترددة في هذه الحرب، فمن الضروري حماية شعبنا والدفاع عن قيمنا”.

وأشار إلى أنه “سيجري مع وزير الخارجية الأمريكي مكالمة أخرى لمواصلة الحوار”.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في بيان عن “وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل فتح مسارات آمنة لعبور المدنيين وإجلاء الجرحى”، مدة 24 ساعة. إلا أن الجيش نفى علمه بأي هدنة، مؤكدًا الاستمرار في القتال لحسم المعركة.