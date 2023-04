خلال حديثه مع البرهان وحميدتي.. تحذير من بلينكن بعد إطلاق نار على قافلة دبلوماسية في السودان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، إن قافلة دبلوماسية أمريكية تعرضت لإطلاق نار أمس الاثنين بالسودان، فيما يبدو أنه هجوم شنته قوات الدعم السريع، واصفًا تلك الحادثة بأنها “طائشة” و”غير مسؤولة”.

واستدعت الحادثة تحذيرًا مباشرًا من بلينكن، الذي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ليبلغهما بأن أي خطر على الدبلوماسيين الأمريكيين غير مقبول.

I spoke to both Sudanese Armed Forces Commander Burhan & Rapid Support Forces Commander Dagalo and underscored the urgent need for a ceasefire. Too many civilian lives have already been lost. Stressed the importance of ensuring the safety of diplomatic personnel and aid workers.

