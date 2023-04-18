حذر من توقف عمليات الولادة.. مسؤول بالصحة العالمية يكشف تأثير الاشتباكات في القطاع الطبي بالسودان (فيديو)

وصف مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، الأوضاع الطبية في السودان بأنها فوضوية ومقلقة للغاية.

وأكد برينان، في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى جراء القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ السبت الماضي.

وأفاد برينان بأن هناك مرضى لا يمكنهم الوصول إلى المنشآت الصحية بسبب تدهور الوضع الأمني، فضلًا عن نفاد المستلزمات الطبية والطعام والوقود في مستشفيات عدة، ومقتل أطباء وممرضين، وسيطرة قوات عسكرية على منشآت صحية في الخرطوم، واصفًا ذلك بأنه انتهاك للقوانين الدولية.

وتحدث برينان عن مطالب عاجلة من الأطراف المتقاتلة، هي:

إنهاء القتال في أقرب وقت. التأكد من أمن الطواقم الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية. توفير إمكانية وصول الرعاية الصحية إلى المرضى. تسهيل حركة الممرضين وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية والمستلزمات الطبية للمنشآت الصحية. احترام حيادية المنشآت الطبية. إخلاء المستشفيات من القوات التي تسيطر عليها في الوقت الراهن.

"الوضع مقلق جدا".. مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لشرق المتوسط يكشف تأثير الاشتباكات على الأوضاع الصحية في #السودان #السودان_مباشر pic.twitter.com/qAj7iVDOEg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 17, 2023

وحذر برينان من تدهور الأوضاع أكثر إذا استمر القتال، فالمرضى يعانون من عدم كفاية الرعاية الصحية والخدمات المنقذة للحياة، وقد تتعطل عمليات الولادة وإنقاذ الحالات الطارئة. كما حذر من موجات نزوح محتملة وتعطيل إضافي للخدمات الأساسية.

وكانت نقابة أطباء السودان قد أعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى 144 قتيلا و796 مصابا.

وأعلنت نقابة أطباء السودان -اللجنة التمهيدية، في منشور أوردته عبر فيسبوك وشاركته لجنة أطباء السودان المركزية، أن المستشفيات والمؤسسات الصحية بالخرطوم ومدن أخرى قُصفت بالمدافع والأسلحة النارية، وأن ذلك ألحق أضرارًا بالغة بمستشفى الشعب التعليمي ومستشفى ابن سينا التخصصي ومستشفى بشاير.

ووفق البيان، تسبب القصف في خروج مستشفيات الشعب التعليمي والخرطوم التعليمي من الخدمة تمامًا، وفي حالة من الإرباك والخوف لدى الكادر الطبي، والمرضى، والأطفال، ومرافقيهم.

كما أشارت النقابة إلى إخلاء مستشفى الشرطة الذي أصبح خارج الخدمة تمامًا، وإغلاق مستشفى الضمان بمدينة الأبيض بعد اقتحامه من قبل القوات المسلحة.

وأوضحت أن المستشفى الدولي بمدينة بحري يعاني انقطاع الكهرباء، وقد شارف وقود مولدات الكهرباء فيه على النفاد؛ مما يعرض المرضى بالعناية المكثفة والعمليات الجراحية للموت.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بإلزام طرفي النزاع بعدم المساس بالمرافق الصحية، وفتح ممرات آمنة والسماح بمرور سيارات الإسعاف، مناشدة المنظمات الإنسانية مدّ يد العون والتحرك العاجل من أجل المساعدة على إجلاء الجرحى وتوفير المحاليل الوريدية وأكياس الدم والمعينات الطبية.

بعد الأوامر بإخلاء المستشفيات، عدد كبير من الكوادر الطبية عالقين في كُلِّ مِن مستشفى الشعب والأسنان وجعفر بن عوف تحت قصف ورعب لا يتوقف، الثانية الأخيرة تُبيّن مدى حالة الرعب التي يعيشون فيها pic.twitter.com/2Nk6ZydEjD — Wli (@25Wli) April 17, 2023

وقال مدير مستشفى الشعب الحكومي بالخرطوم للجزيرة مباشر، إن المستشفى قُصف واندلعت اشتباكات في محيطه.

كما أظهرت صور متداولة عمليات لإجلاء مرضى الكلى بمستشفى الدكتورة سلمى المجاور للقيادة العامة بالخرطوم جراء الاشتباكات.