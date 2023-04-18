جثث ملقاة في شوارع الخرطوم إثر الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع (فيديو)

أظهر فيديو تداوله ناشطون جثثا ملقاة في شارع بالعاصمة السودانية الخرطوم، جراء الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع.

وقال مصور الفيديو إن الجثث ملقاة منذ فترة حتى انتفخت وفاحت رائحتها دون دفنها.

وأسفرت الاشتباكات التي بدأت السبت الماضي حتى الآن عن مقتل 144 وإصابة 796، وفقا لنقابة أطباء السودان. ومن المتوقع ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.

وكان مراسل الجزيرة مباشر أفاد بخروج معظم مستشفيات الخرطوم من الخدمة بسبب انقطاع الكهرباء والمياه ونقص الأدوية والكادر الطبي.

وأكدت وزارة الصحة السودانية أن القطاع الصحي في الخرطوم واجه انهيارا بسبب تضاؤل إمدادات الطاقة والنقص الحاد في أكياس الدم بالمستشفيات.

وناشدت الوزارة الصحة في بيان “كل من شأنه أن ينقذ الأرواح، وايجاد حل أكثر استدامة للتغلب على النقص المزمن في الوقود والطاقة الذي بات يهدد باستمرار المرافق الصحية في الخرطوم وهي على حافة الإغلاق”.

كما أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، توقف الأنشطة الإنسانية في ولايات عدة وإغلاق مستشفيات جراء انعدام الأمن، مشيرًا إلى نفاد الإمدادات الطبية في مستشفيات الخرطوم مع تواصل الاشتباكات، فضلًا عن إغلاق 9 مستشفيات في الخرطوم و2 في بحري جراء القصف وانعدام الأمن.

وقال رئيس وفد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالسودان إنه من المستحيل تقديم الخدمات الإنسانية في الخرطوم.

ودعا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، اليوم الثلاثاء، الجيش والدعم السريع لاحترام الهدنة المؤقتة لمدة 24 ساعة لدفن الجثث وإجلاء الجرحى وفتح ممرات آمنة للمحاصرين.