بوتين يزور جبهات قتالية لأول مرة في أوكرانيا ومجموعة السبع تتوعد الدول التي تساعد روسيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار الجبهات القتالية في منطقتي خيرسون ولوغانسك في جنوب وشرق أوكرانيا، للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

وأفاد الكرملين في بيان أن بوتين هنأ العسكريين في المنطقتين بمناسبة عيد الفصح الذي احتفل به الأرثوذكس الأحد، وقدم لهم “نسخًا عن أيقونات”، من دون أن يحدد تاريخ الزيارة.

وتباحث بوتين في خيرسون مع قائد القوات المجوقلة الروسية الجنرال ميخائيل تيبلينسكي وقادة عسكريين كبار آخرين لبحث الوضع في منطقتي خيرسون وزابوريجيا اللتين أعلنت روسيا في سبتمبر/ أيلول ضمهما.

وقال بوتين “من المهم بالنسبة لي أن أسمع رأيكم حول الوضع، أن أستمع إليكم وأتبادل معكم معلومات”، وفق فيديو بثه الكرملين.

كذلك زار بوتين لوغانسك في أول زيارة إلى المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا، حيث تباحث مع عسكريي هيئة أركان الحرس الوطني الروسي المنتشر هناك، وفق الكرملين.

تحذير شديد اللهجة

من جهتهم، وجه وزراء خارجية دول مجموعة السبع اليوم الثلاثاء تحذيرًا شديدًا إلى الدول التي تساعد روسيا على حربها في أوكرانيا مؤكدين أنها ستدفع “أثمانا باهظة”.

وتوعد وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى المجتمعين منذ الأحد في منتجع كارويزاوا في اليابان، الدول التي تقدم مساعدة لروسيا في حربها على أوكرانيا بدفع “أثمان باهظة”.

ولم يعلن المجتمعون أي إجراءات جديدة ضد موسكو، لكنهم تعهدوا بمواصلة “تشديد” العقوبات عليها ومضاعفة الجهود لمنع أي دولة من الالتفاف على تلك العقوبات.

كما ندد البيان الختامي للاجتماع بـ”الخطاب النووي (الروسي) غير المسؤول” وبتهديد موسكو بنشر أسلحة نووية في بيلاروس، معتبرًا أن ذلك “غير مقبول”.