السيسي: القوات المصرية الموجودة في السودان لم تأت لدعم طرف على آخر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القوات المصرية الموجودة في السودان لم تأت لصالح طرف على حساب آخر.

وخلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الاثنين، أكد السيسي أن مصر تُجري اتصالات مكثفة للمحافظة على أمن وسلامة عناصر القوات المصرية في السودان.

وأوضح الرئيس المصري أن القوات المصرية كانت موجودة في السودان وفقا لبروتوكول مع الدولة السودانية للتدريب.

وشدد على أن مصر تجري اتصالات مع أطراف مختلفة في السودان لضمان أمن وسلامة الجنود المصريين حتى يتم استعادة هذه القوات في أسرع وقت ممكن.

وقال السيسي إن مصر حريصة في سياستها الخارجية على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى من منطلق أن كل دولة لها خصوصيتها في إدارة شؤونها وأوضاعها الداخلية.

وأضاف السيسي أن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي لا ينبغي التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيج للأوضاع بشكل غير مناسب في السودان أو المنطقة بأسرها.

وقال إن مصر مستعدة للاضطلاع بأي دور لتهدئة الأوضاع والوساطة بين الفرقاء في السودان.

وأضاف أن مصر أجرت اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس جنوب السودان سيلفا كير من أجل التشجيع على وقف إطلاق النار وحقن دماء السودانيين وصولا إلى التفاوض الذي يؤدي إلى إعادة الاستقرار مرة أخرى.