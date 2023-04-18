السودان.. صور أقمار اصطناعية ترصد مشاهد الدمار في الخرطوم جراء الاشتباكات (فيديو)

أظهرت لقطات صورت بواسطة الأقمار الاصطناعية مشاهد دمار كبيرة لأبنية حكومية سودانية وغير حكومية جراء الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ السبت الماضي.

وتصاعدت سحب سوداء ودخان كثيف غطى سماء العاصمة السودانية الخرطوم جراء القصف المتبادل بالطائرات العسكرية من قبل الجيش، والأسلحة الثقيلة من قبل قوات الدعم السريع.

ولشدة أهمية المطارات في الحرب، سواء العسكرية أو المدنية، ظهر مطار الخرطوم وهو مدمر كله، المبنى وطرق الإقلاع، والطائرات غالبيتها دُمّرت وخرجت تمامًا من الخدمة.

وظهرت أضرار بمبنى وزارة الطاقة والتعدين، وحرائق في هيئة السكك الحديدية. كما أظهرت الصور دخانا كثيفا لحريق قريب من مستشفى الخرطوم، وحريق آخر في مبنى وزارة الدفاع، وأضرارا بالمقر الرئيسي للقوات المسلحة السودانية.

كما ظهرت العديد من المباني وشاحنات الوقود مدمرة ويتصاعد منها الدخان في مناطق متفرقة من الخرطوم، وهي المدينة التي تشهد غالبية الاشتباكات حتى الآن.

واندلعت صباح السبت الماضي، الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في الخرطوم، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع لكل منهما، ووصف الجيش قوات الدعم السريع بأنها ”متمردة”.

وفي يومها الرابع على التوالي، لا تزال الاشتباكات المسلحة بين الجيش والدعم السريع جارية، من دون تنفيذ الهدنة التي طالبت بها العديد من الجهات المحلية والدولية.

ومنذ ليلة الأحد، لم تنقطع أصوات القصف الجوي والمدافع الأرضية في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم، خاصة مقر القيادة العامة للجيش، والمطار الدولي، والقصر الرئاسي.