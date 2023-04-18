الجيش السوداني: الهدنة التي أعلنها الدعم السريع هدفها التغطية على الهزيمة الساحقة

نفى الجيش السوداني اليوم الثلاثاء علمه بأي وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة بعدما أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) موافقته على هدنة.

وقال الجيش في بيان “لا علم لنا بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة 24 ساعة”. وأضاف “دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا منصبة نحو تحقيق غاياتها على المستوى العملياتي”.

وأرجع الجيش إعلان قوات الدعم السريع عن هدنة إلى ما سماها “التغطية على الهزيمة الساحقة التي سيتلقاها خلال ساعات”.

وأبدى مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة استغرابه مما سماه “حديث العدو عن هدنة في ظل معلوماتنا المؤكدة لحشده قوة كبيرة في مروي بغرض تأمين هبوط طائرة مساعدات عسكرية من جهات إقليمية، واستنفاره لقواته للحضور إلى الخرطوم من نيالا والفاشر والجنينة والطينة”.

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت في بيان عن “وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل فتح مسارات آمنة لعبور المدنيين وإجلاء الجرحى”، لمدة 24 ساعة.

وأضاف البيان أن ذلك جاء بناء على الاتصال بين قائد الدعم السريع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة #قوات_الدعم_السريع بناءًا على الاتصال المباشر مع السيد انتوني بلنكن وزير الخارجية الاميركي وجهود الدول الشقيقة والصديقة التي اجرت اتصالات مماثلة دعتنا خلالها الى وقف مؤقت لإطلاق النار من اجل فتح مسارات أمنه لعبور المدنيين pic.twitter.com/mJdGsvaG0P — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 18, 2023

واتهم البيان الجيش السوداني بعدم الالتزام بالهدنة، وتوجيه ضربات جوية داخل المناطق المأهولة بالسكان.

كما اتهم بيان لاحق للدعم السريع، الجيش السوداني بقصف دائرة طبية تابعة له بحي (شمبات) بمدينة بحري، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة القصف ومحاسبة المسؤولين.

بسم الله الرحمن الرحيم #قوات_الدعم_السريع

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امتدادًا لخروقاتها المستمرة للقانون الدولي والانساني منذ اندلاع المعارك يوم السبت الماضي وجهت قيادة القوات المسلحة الانقلابية ضربة عسكرية بالطيران الحربي قبل قليل للدائرة الطبية لقوات الدعم السريع pic.twitter.com/migZpK8nSc — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 18, 2023

وتتواصل الاشتباكات لليوم الرابع على التوالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وخاصة في العاصمة الخرطوم، بينما أعلن الجيش أن قائده عبد الفتاح البرهان أصدر عفوًا عمن يضع السلاح من مقاتلي الدعم السريع.

وفي وقت سابق، تواصلت الاشتباكات في نقاط عدة بالعاصمة مع تضارب الروايات بين الجانبين بشأن نطاق السيطرة الميدانية، فيما تبادل البرهان وحميدتي الاتهامات والتهديدات، وأكد كل منهما أنه سيلاحق الآخر.