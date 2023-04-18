الاتحاد الأوربي: الاعتداء على سفير الاتحاد لدى السودان في منزله بالعاصمة الخرطوم

أعلن الاتحاد الأوربي، مساء الاثنين، أن سفيره لدى السودان إيدان أوهارا “تعرّض لاعتداء” في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تدور منذ السبت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في تغريدة إنه “قبل بضع ساعات تعرّض سفير الاتحاد الأوربي في السودان لاعتداء في منزله”، من دون أي يوضح ما إذا كان المبعوث قد تعرّض لأي إصابات.

لكن المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي نبيلة مصرالي قالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن السفير أوهارا “على ما يرام”، مضيفة أن بعثة الاتحاد الأوربي في الخرطوم لم يتم إجلاؤها.

وشدّدت مصرالي على أن “سلامة موظفينا هي أولويتنا”.

وفي تغريدته، شدّد بوريل على أن “أمن المقار الدبلوماسية وطواقمها من المسؤوليات الأساسية للسلطات السودانية، وواجب عليها وفقا للقانون الدولي”.

A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency. This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023

وندّد وزير خارجية الاتحاد الأوربي بشدة بهذا “الانتهاك الفاضح لمعاهدة فيينا” التي ترعى العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وكان بوريل قد دعا، في وقت سابق الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان “للسماح بإجراء وساطة”.

وقال إن الاتحاد الأوربي يحاول إقناع الجانبين بضرورة أن تكون هناك تهدئة إنسانية وتشجيع للحوار.

وفي وقت سابق الاثنين، قال مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان فولكر بيرتس، في تصريحات صحفية، إن أكثر من 180 شخصا قُتلوا وأصيب 1800 آخرون، إثر الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين الجيش السوداني و”الدعم السريع”.





وفي يومها الثالث على التوالي، اشتدت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، الاثنين، بمدن عدة في مقدمتها الخرطوم.

ومنذ ليلة الأحد/الاثنين، لم تنقطع أصوات القصف الجوي والمدافع الأرضية في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم، حيث مقر القيادة العامة للجيش، وحول المطار الدولي والقصر الرئاسي.

وصباح السبت، اندلعت الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في الخرطوم، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما، ووصف الجيش قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”.