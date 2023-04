الاتحاد الأوربي: الاعتداء على سفير الاتحاد لدى السودان في منزله بالعاصمة الخرطوم

أعلن الاتحاد الأوربي، مساء الاثنين، أن سفيره لدى السودان إيدان أوهارا “تعرّض لاعتداء” في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تدور منذ السبت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في تغريدة إنه “قبل بضع ساعات تعرّض سفير الاتحاد الأوربي في السودان لاعتداء في منزله”، من دون أي يوضح ما إذا كان المبعوث قد تعرّض لأي إصابات.

لكن المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي نبيلة مصرالي قالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن السفير أوهارا “على ما يرام”، مضيفة أن بعثة الاتحاد الأوربي في الخرطوم لم يتم إجلاؤها.

وشدّدت مصرالي على أن “سلامة موظفينا هي أولويتنا”.

وفي تغريدته، شدّد بوريل على أن “أمن المقار الدبلوماسية وطواقمها من المسؤوليات الأساسية للسلطات السودانية، وواجب عليها وفقا للقانون الدولي”.

A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.

This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023