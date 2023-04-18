“ارحمونا ما ذنبنا؟”.. منتجة دواجن سودانية تصرخ وتناشد البرهان وحميدتي وقف القتال (فيديو)

صرخت منتجة دواجن سودانية في مقطع فيديو مطالبة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالتوقف عن القتال، ومحذرة من دخولها السجن في حال استمرار الحرب.

وقالت في فيديو من داخل مزرعة الدواجن وهي تصرخ “نحن نسير على إنتاج وعلينا التزامات وشيكات، وحاليًا لا توجد لا كهرباء ولا مياه ولا غاز”، لافتة إلى حدة الاشتباكات في محيط مزرعتها نتيجة قربها من معسكر قوات الدعم السريع.

وأضافت “لو استمر الحال على ما هو عليه، واستمرت الحرب إلى عيد الفطر المبارك، وإذا كنا أحياء حتى ذلك الوقت سأدخل السجن”، وذلك بناء على تأخّرها في تسليم البضاعة للمتعاقدين معها.

وأوضحت أن جميع المصالح تعطّلت بسبب هذه الاشتباكات، ووجهت سؤالًا قاسيًا إلى طرفي النزاع “ما هو ذنبنا؟ ارحمنا يا برهان، ارحمنا يا حميدتي، خافوا الله في شعبكم”.

واندلعت صباح السبت الماضي، الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في الخرطوم، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما، ووصف الجيش قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”.

ومنذ ليلة الأحد، لم تنقطع أصوات القصف الجوي والمدافع الأرضية في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم، حيث مقر القيادة العامة للجيش، وحول المطار الدولي والقصر الرئاسي.