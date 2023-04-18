إصابة إسرائيلييْن جراء إطلاق نار في الشيخ جراح والاحتلال يقتحم الحي بحثا عن المنفذ (فيديو)

أفادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، اليوم الثلاثاء، بإصابة مستوطنين اثنين (50 و48 عامًا) بجروح متوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في أحد شوارع حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة، على ما يبدو على “خلفية عدائية متطرفة”.

وذكرت الهيئة أن اثنين من المتدينين -التابعين للتيار الحسيدي اليهودي- تعرضا لاطلاق النار فور خروجهما بمركبتيهما من قبر شمعون الصديق -نواة التوسع الاستيطاني في حي الشيخ جراح.

طائرات الاحتلال تجول فوق بلدات القدس المحتلة للبحث عن منفذ عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح صباح اليوم pic.twitter.com/gIknmtotbG — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 18, 2023

وأضافت أن قوات الاحتلال هرعت فور وقوع الحادث إلى المكان وأنها تقوم بأعمال التمشيط والبحث عن مرتكبي هذه العملية، فيما نُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تغطية صحفية: "عمليات بحث تجريها قوات الاحتلال بحثاً عن منفــذي عمــلية اطلاق النار في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة". pic.twitter.com/4v6YdK0Sdt — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 18, 2023

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وفتشت عددًا من المنازل بزعم البحث عن منفذ عملية إطلاق نار على مستوطنين، حيث قامت بالاعتداء على عدد من الشبان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال حاصرت بناية مخيم الصمود في الحي وأجبرت قاطنيها على مغادرتها لتفتيشها، وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مسجدًا في حي الشيخ جراح، وعاثت فيه فسادًا.

قوات الاحتلال تقتحم مسجداً وتدنسه في حي الشيخ جراح بالقدس المعتلة بحثاً عن منفذ العملية pic.twitter.com/DGftYyuaGJ — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 18, 2023

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في الأغوار

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار شمال شرق الضفة الغربية، لليوم الـ11 على التوالي.

وتفرض سلطات الاحتلال، منذ 11 يومًا، حصارا على مناطق الأغوار، وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين.

ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للمواطنين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد هذه الطرق ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.

وأسفرت عملية إطلاق نار في السابع من أبريل/ نيسان الجاري بمنطقة الحمراء، عن مقتل 3 مستوطنات، فيما تصاعد التوتر في القدس مع تكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

مصادر عبرية: إصابة مستوطنين في إطلاق نار بحي الشيخ جراح وسط القدس وانسحاب المنفذ. pic.twitter.com/TXfU18lCNR — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 18, 2023