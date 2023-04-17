وزيرا خارجية مصر والسعودية يتفقان على بذل الجهود للحفاظ على استقرار السودان

أعلنت مصر، اليوم الاثنين، أنها أبلغت “الطرفين السودانيين” في الأزمة الحالية بضرورة وقف إطلاق النار، وأنها تنسق مع السعودية جهود إنهاء الأزمة.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” لليوم الثالث على التوالي.

ووفق البيان المصري “أجرى شكري اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان، وبحث معه مستجدات الأزمة في السودان”.

واتفق الجانبان على “ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان وشعبها”، بحسب البيان ذاته.

وكشف شكري خلال الاتصال الهاتفي أن مصر نقلت “رسائل للطرفين السودانيين تشدد على أهمية تغليب الحكمة والاستماع لصوت العقل بشكل يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار”.

ووفق الخارجية المصرية “اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام القادمة لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها”.

وتوّجت الاشتباكات العنيفة التي اندلعت، صباح السبت، شهورًا من التوترات المتصاعدة بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” بعد تصعيد الخلافات السياسية في الأسابيع الأخيرة.

ولليوم الثالث على التوالي، تشهد مدن سودانية بما فيها العاصمة الخرطوم اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش وقوات “الدعم السريع” في 9 ولايات مع توقعات باستمرار القتال لأيام عدة، في ظل تضارب بشأن السيطرة على الأرض.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن الاتصال “جاء للتشاور وتبادل التقديرات بشأن تطورات الأزمة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها”.

وأمس الأحد، أبلغ وزير الخارجية السعودي كلا من البرهان ونائبه “حميدتي” أهمية التهدئة والعودة إلى الاتفاق الإطاري.

#أخبار_وزير_الخارجية | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يجري اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان pic.twitter.com/Sg2WokYw7Z — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 16, 2023

وبدعوة من مصر والسعودية، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (21 عضوا)، أمس الأحد، اجتماعا طارئا دعا في ختامه إلى وقف النار.

ودعا الاجتماع إلى وقف فوري للقتال في السودان، عارضا الوساطة لحل الأزمة التي اندلعت إثر اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات “الدعم السريع”.

كما طالب الاجتماع بـ”الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة بالسودان، والعودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة”.

وأكد البيان الصادر عن الجامعة استعدادها “لبذل كافة المساعي لمعاونة السودان على إنهاء الأزمة بشكل قابل للاستدامة، وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوداني”.

#إقرأ: البيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن التطورات في جمهورية #السودان.

(مقر الأمانة العامة: 16/4/2023) pic.twitter.com/SPw41Ez5SA — جامعة الدول العربية (@arableague_gs) April 16, 2023

وخلفت الاشتباكات المسلحة المتواصلة أزمة إنسانية كبيرة وسط سكان المدن لا سيما العاصمة الخرطوم، وسط إغلاق كامل ومكوث المواطنين في منازلهم لليوم الثالث على التوالي مع شكاوى من انقطاع الكهرباء والمياه في عدد من الأحياء، وفق شهود عيان.

وتشير حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة إلى الأزمة المتفاقمة، إذ أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، الاثنين، “ارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 97 شخصا وعدد الإصابات إلى 942، وتشمل هذه الأعداد المدنيين والعسكريين”.