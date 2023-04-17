مبعوث الأمم المتحدة: أكثر من 180 قتيلا و1800 جريح في معارك السودان (فيديو)

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس سقوط أكثر من 180 قتيلا و1800 جريح في المعارك المستعرة في السودان منذ 3 أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال بيرتس للصحفيين في نيويورك، الاثنين، إثر إجرائه من الخرطوم مداخلة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي “الوضع مائع للغاية، لذلك يصعب القول بأي اتجاه يميل ميزان القوة في الميدان”.

وأضاف “أنا على اتصال مستمر بقادة الجانبين”، وذلك عقب دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل ساعات قليلة من ذلك إلى طرفي النزاع “لوقف الأعمال العدائية فورا”.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إنه بسبب الوضع الراهن، علّقت الأمم المتحدة أنشطتها في السودان، مؤكدا أنها “لن تطلب من موظفيها الذهاب إلى العمل عندما يكون واضحا أن سلامتهم غير مضمونة”.

وقال منسق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في بيان “استئناف القتال يؤدي إلى تفاقم الوضع الهش أصلا، مما يجبر وكالات الأمم المتحدة وشركاءنا في المجال الإنساني على إغلاق العديد من برامجنا التي تزيد على 250 في أنحاء السودان مؤقتا”.

وأضاف “سيظهر تأثير هذا التعليق على الفور، لا سيما في المناطق التي يتم فيها تقديم الدعم الغذائي في بلد يعاني فيه نحو 4 ملايين طفل وامرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد”.

من جانبهم، دعا أعضاء مجلس الأمن الأفارقة الثلاثة (غانا والغابون وموزمبيق) في إعلان مشترك في نهاية اجتماع مجلس الأمن إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.

وقالوا “ندعو بشدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الإسراع، بروح رمضان، بتبني حل سلمي وحوار شامل لحل خلافاتهما”.

وفي يومها الثالث على التوالي، اشتدت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” بمدن عدة في مقدمتها العاصمة الخرطوم.

وتزايدت طلعات الطيران الحربي، ودخلت الدبابات ساحة المعارك بشوارع الخرطوم، وسط صراع عنيف على مطاري الخرطوم (وسط) ومروي (شمال).

ومنذ ليلة الأحد/الاثنين، لم تنقطع أصوات القصف الجوي والمدافع الأرضية في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم، حيث مقر القيادة العامة للجيش، وحول المطار الدولي والقصر الرئاسي.

وصباح السبت، اندلعت الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في الخرطوم، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما، ووصف الجيش قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”.