طيران الجيش السوداني يشن غارات على موقع تابع للدعم السريع جنوب الخرطوم (فيديو)

كشفت مصادر سودانية، اليوم الاثنين، أن طيران الجيش السوداني شن غارات على موقع تابع لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم.

وأفاد شهود عيان بازدياد الطلعات الجوية للطائرات الحربية ومقاتلات الهليكوبتر فوق سماء العاصمة الخرطوم، مؤكدين سماعهم أصوات قصف في مناطق متفرقة في أحياء الخرطوم الوسطية والجنوبية.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله في تصريحات إعلامية إن الجيش قام بطلعات جوية “لمسنا تأثيرها فورا على أحداث اليوم، حيث إن معدل الاشتباكات في أدناها منذ اليوم الأول”.

وبجانب الطلعات الجوية المتزايدة، شهدت شوارع العاصمة الخرطوم، منذ صباح اليوم، لأول مرة منذ بداية الاشتباكات، تحركا مكثفا للدبابات والمجنزرات الحربية، لا سيما في مطار الخرطوم الدولي وعلى محيط مقرات القيادة العامة للجيش السوداني، وفق شهود عيان.

ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لدبابات تعبر شوارع وسط الخرطوم.

وفي يومها الثالث على التوالي، اشتدت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” بمدن عدة في مقدمتها العاصمة الخرطوم.

وتزايدت طلعات الطيران الحربي، ودخلت الدبابات ساحة المعارك في شوارع الخرطوم، وسط صراع عنيف على مطاري الخرطوم (وسط) ومروي (شمال).

ومنذ ليلة الأحد/الاثنين، لم تنقطع أصوات القصف الجوي والمدافع الأرضية في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم، حيث مقر القيادة العامة للجيش، وحول المطار الدولي والقصر الرئاسي.

وصباح السبت، اندلعت الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في الخرطوم، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما، ووصف الجيش قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”.