طلاب عالقون في جامعة الخرطوم لليوم الثالث على التوالي يستغيثون لتوفير ممرات آمنة لخروجهم (فيديو)

وجّه طلاب عالقون في جامعة الخرطوم نداء استغاثة لإنقاذهم، حيث حوصروا منذ فجر السبت على إثر الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويظهر في تسجيل مصور أحد الطلاب وهو يوجه نداء استغاثة لإنقاذه وزملائه الذين ظهروا في الفيديو.

والطلاب -كما يبدو في الفيديو- متجمعون في مكان واحد ومستلقون على الأرض، بينما ذكر الطالب أن هناك غرفة أخرى للعاملين في الجامعة وأوضاعهم مشابهة.

وقال الطالب الذي سجل الفيديو إن هناك 88 شخصا في المكان، وليس لديهم مؤنة، مشيرا إلى وجود طالب أصيب في يده ويحتاج إلى رعاية صحية.

استغاثة طلاب جامعة #الخرطوم العالقين لليوم الثالث على التوالي لتوفير ممرات آمنة لخروجهم#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/xq9s1puetF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 17, 2023

وفي يومها الثالث على التوالي، اشتدت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، الاثنين، بمدن عدة في مقدمتها الخرطوم.

ومنذ ليلة الأحد/الاثنين، لم تنقطع أصوات القصف الجوي والمدافع الأرضية في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم، حيث مقر القيادة العامة للجيش، وحول المطار الدولي والقصر الرئاسي.

وصباح السبت، اندلعت الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في الخرطوم، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما، ووصف الجيش قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”.