سعيًا لوقف إطلاق النار.. رئيس المفوضية الأفريقية يتوجه إلى الخرطوم

قال الاتحاد الأفريقي الأحد، إن رئيس مفوضيته موسى فقي محمد، سيتوجه “فورًا” إلى السودان “سعيًا للوساطة بين طرفي النزاع، ووقف إطلاق النار”.

وبعد يومين من الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، عبر الاتحاد الأفريقي عن قلقه العميق، داعيا الطرفين إلى حماية المدنيين.

وجاء ذلك في بيان، أعقب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن والسلم، التابع للاتحاد بعد ظهر الأحد، في مقر الاتحاد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

The Chairperson of the AU Commission’s statement on the developing situation in Sudan: Urgent Call for a Ceasefire in #Sudan https://t.co/SG5ly2uov5 pic.twitter.com/Xw1c1SOTS5 — African Union Political Affairs Peace and Security (@AUC_PAPS) April 15, 2023

ونشر الاتحاد الأفريقي على منصة تويتر دعوة رئيس المفوضية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، على هامش اجتماعات مجلس الأمن والسلم.

وقال المجلس المسؤول عن قضايا النزاع والأمن في الاتحاد إنه “طلب من رئيس المفوضية، مواصلة مساعيه للتوسط بين طرفي النزاع لبدء الحوار، والحل السلمي للنزاع في السودان، مرحّبًا بمبادرته بزيارة السودان فورًا”.

ورفض الاتحاد الأفريقي أي تدخل خارجي في الأزمة السودانية وطالب الطرفين بوقف فوري لإطلاق النار، وبدء المفاوضات لحل المشكلة سياسيا.

وأعقبت الاشتباكات شهورًا من التوتر المتصاعد بين الجيش وشريكته “قوات الدعم السريع”، التي تحوّلت إلى خصم نتيجة خلافات حول عملية دمج قوات الدعم بالجيش.

ولليوم الثاني على التوالي، تشهد مدن سودانية بما فيها العاصمة الخرطوم، اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش وقوات “الدعم السريع” في 9 ولايات مع توقعات باستمرار القتال أيامًا عدة، في ظل تضارب بشأن السيطرة على الأرض.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عشرات حتى الآن، بينهم 3 من موظفي برنامج الغذاء العالمي، الذي أعلن تعليق أعماله في السودان.