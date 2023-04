سعيًا لوقف إطلاق النار.. رئيس المفوضية الأفريقية يتوجه إلى الخرطوم

قال الاتحاد الأفريقي الأحد، إن رئيس مفوضيته موسى فقي محمد، سيتوجه “فورًا” إلى السودان “سعيًا للوساطة بين طرفي النزاع، ووقف إطلاق النار”.

وبعد يومين من الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، عبر الاتحاد الأفريقي عن قلقه العميق، داعيا الطرفين إلى حماية المدنيين.

وجاء ذلك في بيان، أعقب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن والسلم، التابع للاتحاد بعد ظهر الأحد، في مقر الاتحاد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

The Chairperson of the AU Commission’s statement on the developing situation in Sudan: Urgent Call for a Ceasefire in #Sudan https://t.co/SG5ly2uov5 pic.twitter.com/Xw1c1SOTS5

