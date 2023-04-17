سباق للاستيلاء على محتويات مخازن دقيق تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم (فيديو)

رغم تصاعد الاشتباكات في السودان، تسابق مواطنون للاستيلاء على محتويات مخازن دقيق تابعة لقوات الدعم السريع في حي الشجرة بالعاصمة الخرطوم.

ويظهر في تسجيل مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الناس وهم يحملون على أكتافهم ما يبدو أنها أكياس دقيق، وهو الأمر الذي أكده مصور الفيديو المتداول.

وبحسب الفيديو، فلم يكن هناك وجود لأي فرد من قوات الدعم السريع، إذ يبدو أنهم تركوا المكان قبل قدوم الناس.

سباق للاستيلاء بمحتويات مخازن دقيق تابعة لقوات الدعم السريع بالخرطوم#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/cszOC4Jc4t — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 17, 2023

وفي يومها الثالث على التوالي، اشتدت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، الاثنين، بمدن عدة في مقدمتها الخرطوم.

ومنذ ليلة الأحد/الاثنين، لم تنقطع أصوات القصف الجوي والمدافع الأرضية في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم، حيث مقر القيادة العامة للجيش، وحول المطار الدولي والقصر الرئاسي.

وصباح السبت، اندلعت الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في الخرطوم، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما، ووصف الجيش قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”.