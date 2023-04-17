حسام زكي للجزيرة مباشر: لا توجد مبادرات لحل الأزمة في السودان قبل وقف التصعيد بين طرفي النزاع (فيديو)

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن الجامعة تركز على وقف التصعيد العسكري الحاصل في السودان باعتباره أولوية في الوقت الحالي.

وأضاف زكي خلال حديثه، الأحد، مع برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر أنه لا إمكانية لإجراء حوار بين الأطراف المعنية المتصارعة قبل وقف إطلاق النار، واصفًا الوضع الداخلي في السودان بـ”المأساوي والصعب”.

وأوضح زكي أنه لا توجد أي مبادرات لحلحة الأزمة في السودان، لافتًا إلى أن الوضع الراهن لا يحتمل مبادرة سياسية بقدر ما يحتاج لتعهد من الطرفين بوقف التصعيد.

وطالب زكي طرفي النزاع في السودان بوقف التصعيد، والتوقف عن الذهاب المتسارع إلى الهاوية.





وتوّجت الاشتباكات العنيفة التي اندلعت، صباح أمس السبت، شهورًا من التوترات المتصاعدة، بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” بعد تصعيد الخلافات السياسية في الأسابيع الأخيرة.

ولليوم الثاني على التوالي، تشهد مدن سودانية بما فيها العاصمة الخرطوم، اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش وقوات “الدعم السريع” في 9 ولايات مع توقعات باستمرار القتال لأيام عدة، في ظل تضارب بشأن السيطرة على الأرض.

وعبّر زكي عن أمله ألا تحدث أي “تدخلات خارجية” في السودان، إلا إذا كانت في إطار المساعدة على استعادة الاستقرار والهدوء في البلد.





الجنود المصريون

وبشأن عدد من الجنود المصريين المحتجزين لدى قوات “الدعم السريع”، أكد زكي أن مصر لم تطلب مساعدة من الجامعة العربية لإعادة جنودها الموجودين في قاعدة “مروي” العسكرية.

وأوضح أن مصر تُجري اتصالاتها بنفسها بشكل مباشر مع الأطراف المعنية بالسودان.

والسبت، نشرت قوات الدعم السريع السودانية مقطعًا مصورًا قالت إنه لجنود مصريين “استسلموا” لها في قاعدة “مروي” العسكرية.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية، ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية، بينما دعا الجيش المصري لضمان تأمين تلك القوات، مؤكدًا وجودها لإجراء تدريبات مشتركة اعتيادية مع نظرائهم في السودان.





وقف فوري للقتال

وصباح الأحد، دعا اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية إلى وقف فوري للقتال في السودان، عارضًا الوساطة لحل الأزمة التي اندلعت إثر اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات “الدعم السريع”.

ووفق البيان، طالب الاجتماع بـ”الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة بالسودان، والعودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة”.

وأكد “استعداد الجامعة لبذل كافة المساعي لمعاونة السودان على إنهاء الأزمة بشكل قابل للاستدامة وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوداني”.

#إقرأ: البيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن التطورات في جمهورية #السودان.

(مقر الأمانة العامة: 16/4/2023) pic.twitter.com/SPw41Ez5SA — جامعة الدول العربية (@arableague_gs) April 16, 2023

ودعا الاجتماع “السفراء العرب في الخرطوم إلى التحرك للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع بالبلاد عبر الاتصال بكل الأطراف”.

وحذّر من “خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليًا وإقليميًا”.

ودعا الاجتماع مجلس الجامعة العربية إلى “البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان”.