تداول رواد مواقع التواصل في السودان مقطع فيديو يظهر مواطنًا يمسك قذيفة سقطت على منزله مندّدًا بالحرب التي تندلع في البلاد منذ أول أمس السبت.

ووجه المواطن السوداني في الفيديو انتقادات لاذعة لطرفي النزاع قائلًا “إحنا يضربونا بهذه -ممسكًا بالقذيفة- يا جماعة، إحنا بشر، تدمرونا كي تحكمونا؟!”.

ووجه سؤالا آخر أشد قسوة فقال “عندما تدمروننا بهذه القنابل فمن ستحكمون؟ الشجر؟ اتقوا الله فينا، وحسبي الله ونعم الوكيل”.

وظهر أحد الأصوات في الفيديو وهو يتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، بإلقاء هذه القذيفة.

وفي مشهد آخر، رصدت كاميرا مراقبة معلقة بأحد المحال التجارية لحظة سقوط قذيفة على منزل في منطقة مايو جنوبي الخرطوم.

لحظة سقوط قذيفة على منزل في منطقة مايو جنوبي #الخرطوم#السودان pic.twitter.com/pCfWCJPEf9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 17, 2023

واندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم منذ صباح السبت الماضي ولا تزال مستمرة لليوم الثالث على التوالي، وسط تبادل الطرفين الاتهامات ببدئها.

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع في توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه إلى أجل غير مسمى.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن عدد قتلى الاشتباكات ارتفع إلى 97، فضلا عن مئات الإصابات.