الهند.. اغتيال برلماني مسلم سابق وشقيقه في بث مباشر (فيديو)

أطلق مسلحون، مساء السبت، النار على عضو مسلم سابق في البرلمان الهندي، فأردوه قتيلًا هو وشقيقه خلال بث مباشر على التلفزيون، أثناء نقلهما مكبلي الأيدي إلى المستشفى من قبل الشرطة.

وكان عتيق أحمد (61 عامًا)، يجيب عن أسئلة الصحفيين، خلال نقله مكبلًا والشرطة تحيط به إلى المستشفى لتلقي العلاج، عندما باغته مسلحون بإطلاق الرصاص عليه مباشرة في الرأس هو وشقيقه أمام عدسات الكاميرات.

واقترب المسلحون من البرلماني المسلم السابق وشقيقه، ووجهوا طلقات مباشرة للاثنين من المسافة صفر تقريبًا.

ونشرت صحف هندية على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع أن هناك متهمين اثنين فقط في إطلاق الرصاص قبل أن يتضح وجود شخص ثالث.

كان أحمد، يقبع في السجن منذ 2019، بعد إدانته بتهمة الاختطاف، لكنه كان قد قدّم التماسًا للمحكمة يحذّر فيه من أنه مهدّد بالقتل من قبل الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن 3 مسلحين أطلقوا النار، وقد تم اعتقالهم فورًا من قبل عناصر الشرطة، ويخضعون للاستجواب.

وتظهر اللقطات التلفزيونية المهاجمين، وهم يرددون شعارات هندوسية بعد الهجوم الذي وقع في مدينة براياغراج، في ولاية أوتار براديش، شمال البلاد.

ولا تزال الشرطة تستقصي دوافع الجريمة لمعرفة إذا كان وراءها دوافع دينية.

وتقول وسائل إعلام هندية إن البرلماني السابق وشقيقه، متهمان في أكثر من 100 قضية أمام المحاكم الهندية.

وذكرت تقارير محلية، أن أحد المهاجمين كان يحمل كاميرا تصوير تلفزيوني، بينما يمسك آخر وآخر ميكروفونًا فوقه شعار إحدى القنوات التلفزيونية المحلية.

وكانت الشرطة قد قتلت بالرصاص نجل أحمد الذي كان يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد تبادل لإطلاق النار، خلال محاولة للقبض عليه، قبل أيام، وفقًا لتصريحات الشرطة.

ويعد المسلمون أقلية في الهند، ويعانون اضطهادًا واسع النطاق في البلاد خاصة بعد تولي حكومة حزب بهاراتيا جاناتا السلطة.