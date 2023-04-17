السودان.. قوات الجيش تسيطر على مقر رئاسة المجموعة الخاصة للدعم السريع في أم درمان (فيديو)

قال الجيش السوداني إن قواته المسلحة سيطرت، اليوم الاثنين، على مقر رئاسة المجموعة الخاصة لقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان.

وذكر الجيش في بيان الاثنين: “انتقلنا للمرحلة الأخيرة من خطة العملية الخاصة، وهي مطاردة العدو الذي تهرب عناصره حاليا في كل مكان مخلفة وراءها الأسلحة والمعدات والجرحى”.

ومنذ ليلة الأحد/الاثنين، لم تنقطع أصوات القصف الجوي والمدافع الأرضية في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم، حيث مقر القيادة العامة للجيش، وحول المطار الدولي والقصر الرئاسي.

ولحسم الصراع المسلح في العاصمة الخرطوم، أفادت تقارير إعلامية محلية بأن الجيش قطع الطريق على 4 كتائب لقوات “الدعم السريع” كانت قادمة من شرقي السودان نحو الخرطوم لتعزيز موقفها في العاصمة.

ووفق شهود عيان، وصلت إلى الخرطوم تعزيزات عسكرية للجيش السوداني من مدن شندي وعطبرة (شمال) والأبيض (غرب) لمواجهة قوات “الدعم السريع”.

وخلفت الاشتباكات المسلحة المتواصلة أزمة إنسانية كبيرة وسط سكان المدن لا سيما العاصمة الخرطوم، وسط إغلاق كامل ومكوث المواطنين في منازلهم لليوم الثالث على التوالي مع شكاوى من انقطاع الكهرباء والمياه في عدد من الأحياء.

وتشير حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة إلى الأزمة المتفاقمة، إذ أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، الاثنين، “ارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 97 شخصا وعدد الإصابات إلى 942، وتشمل هذه الأعداد المدنيين والعسكريين”.