السودان.. خروج مستشفيات عن الخدمة وإجلاء مرضى بسبب القصف (فيديو)

تعرضت عدة مستشفيات سودانية كبرى للخروج تمامًا من الخدمة جراء الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على مدار اليومين الماضيين وحتى اليوم الاثنين.

وقال مدير مستشفى الشعب الحكومي بالخرطوم للجزيرة مباشر، إن المستشفى تعرضت لقصف صباح اليوم ومازالت الاشتباكات مستمرة في محيطها.

وفي مشهد مأساوي أظهرت صور متداولة عمليات إجلاء مرضى الكلى بمستشفى الدكتورة سلمى المجاور للقيادة العامة بالخرطوم جراء الاشتباكات.





وأعلنت نقابة أطباء السودان-اللجنة التمهيدية، في منشور أوردته عبر فيسبوك وشاركته لجنة أطباء السودان المركزية، أن المستشفيات والمؤسسات الصحية بالخرطوم ومدن أخرى تعرضت للقصف بالمدافع والأسلحة النارية مما ألحق أضرارًا بالغة بمستشفى الشعب التعليمي ومستشفى ابن سينا التخصصي ومستشفى بشاير.

بعد الأوامر بإخلاء المستشفيات، عدد كبير من الكوادر الطبية عالقين في كُلِّ مِن مستشفى الشعب والأسنان وجعفر بن عوف تحت قصف ورعب لا يتوقف، الثانية الأخيرة تُبيّن مدى حالة الرعب التي يعيشون فيها pic.twitter.com/2Nk6ZydEjD — Wli (@25Wli) April 17, 2023

ووفق البيان، تسبب القصف بخروج مستشفيات الشعب التعليمي والخرطوم التعليمي عن الخدمة تماما، وفي حالة من الإرباك والخوف للكادر الطبي، والمرضى، والأطفال، ومرافقيهم.

وأشارت إلى أن هذا “القصف يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تنص على حماية المؤسسات الصحية وتحييدها من الاستهداف”.

كما أشارت إلى إخلاء مستشفى الشرطة الذي أصبح خارج الخدمة تماما، وإغلاق مستشفى الضمان بمدينة الأبيض بعد اقتحامه من قبل القوات المسلحة.

وأوضحت أن المستشفى الدولي بمدينة بحري يعاني من انقطاع الكهرباء، وشارف وقود مولدات الكهرباء على النفاذ مما يعرض حياة المرضى بالعناية المكثفة والعمليات الجراحية للموت.

وطالبت المجتمع الدولي بالزام طرفي النزاع بعدم المساس بالمرافق الصحية و فتح ممرات آمنة والسماح بمرور سيارات الإسعاف، مناشدة المنظمات الانسانية مد يد العون و التحرك العاجل من أجل المساعدة في إجلاء الجرحى و توفير المحاليل الوريدية و أكياس الدم والمعينات الطبية.