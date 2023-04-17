سياسة|السودان

الدعم السريع: ماضون في حسم المعركة مع أذيال النظام البائد

اندلاع حريق في مبنى بالخرطوم جراء الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (الأناضول)
17/4/2023

نشرت قوات الدعم السريع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد بيانًا بآخر التطورات والمستجدات الميدانية في الاشتباكات التي نشبت أول أمس السبت مع الجيش السوداني، ويدعي كل طرف أن الآخر بدأها.

وأكدت قوات الدعم السريع في بيانها أنها ماضية في طريقها لحسم المعركة مع مَن اعتبرتهم “أذيال النظام البائد وكتائب الظل التي تختبئ خلف طغمة انقلابية من قيادات القوات المسلحة”.

وادعت قوات الدعم أنها تقف مع التحول الديمقراطي في السودان، قائلة “قريبًا سنرفع التمام لشعبنا باجتثاث المجموعة الانقلابية ليكون له الخيار في إدارة البلاد وفاءً لعهدنا الذي قطعناه على أنفسنا بأن ندعم العملية السياسية التي ستقود إلى تحول ديمقراطي حقيقي”.

وأوضحت أن هدفها من المعركة “وضع حد نهائي لهذه المجموعة الانقلابية التي اختطفت إرادة شعبنا وقواته المسلحة المشهود لها بالوطنية وتريد أن تعيد بها تكرار التجارب الفاشلة من حكم الحركة الإسلامية التي كبلت بلادنا وحطمت أحلام شعبنا لثلاثين عامًا أذاقته خلالها صنوفًا من الظلم والفشل وسلبته حريته وطموحه نحو التقدم”.

وترى قوات الدعم السريع أنها أمام خيار واحد وهو “إزاحة هذا الكابوس الذي يجثم على صدر الشعب، محاولًا سرقة ثورته التي ناضل من أجلها، لكننا له بالمرصاد وقد دنت ساعة الحقيقة التي سيسجلها التاريخ”.

ورصدت القوات التي يترأسها محمد حمدان دقلو (حميدتي) آخر التطورات الميدانية في الحرب مع الجيش، واعتبرتها “انتصارات كاسحة” استولت خلالها تلك القوات على عدد من مقار القوات المسلحة.

وتمثلت هذه المستجدات -التي ذكرها الدعم السريع عبر 8 نقاط- في السيطرة على مقر القوات البرية، وبرج وزارة الدفاع، والقصر الجمهوري ومحيطه، ورئاسات الفرق العسكرية بولاية دارفور، والاستيلاء على عتادها وآلياتها العسكرية.

كما أكد البيان الاستيلاء على أكثر من 200 دبابة، وإسقاط 3 طائرات مقاتلة، وأسر وانضمام العشرات من كبار الضباط وضباط الصف من الجيش، وأسر عدد من مَن تصفهم الحركة بأنهم عناصر من النظام البائد، وفقًا لنص البيان.

وقد بدأ القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع يوم السبت، واتهم كل من الطرفين الآخر ببدئه، ولا يزال كل منهما يدعي السيطرة على مواقع تابعة للآخر.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن عدد قتلى الاشتباكات ارتفع إلى 97، فضلا عن مئات الإصابات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل