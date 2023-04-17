الدعم السريع: ماضون في حسم المعركة مع أذيال النظام البائد

نشرت قوات الدعم السريع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد بيانًا بآخر التطورات والمستجدات الميدانية في الاشتباكات التي نشبت أول أمس السبت مع الجيش السوداني، ويدعي كل طرف أن الآخر بدأها.

وأكدت قوات الدعم السريع في بيانها أنها ماضية في طريقها لحسم المعركة مع مَن اعتبرتهم “أذيال النظام البائد وكتائب الظل التي تختبئ خلف طغمة انقلابية من قيادات القوات المسلحة”.

وادعت قوات الدعم أنها تقف مع التحول الديمقراطي في السودان، قائلة “قريبًا سنرفع التمام لشعبنا باجتثاث المجموعة الانقلابية ليكون له الخيار في إدارة البلاد وفاءً لعهدنا الذي قطعناه على أنفسنا بأن ندعم العملية السياسية التي ستقود إلى تحول ديمقراطي حقيقي”.

وأوضحت أن هدفها من المعركة “وضع حد نهائي لهذه المجموعة الانقلابية التي اختطفت إرادة شعبنا وقواته المسلحة المشهود لها بالوطنية وتريد أن تعيد بها تكرار التجارب الفاشلة من حكم الحركة الإسلامية التي كبلت بلادنا وحطمت أحلام شعبنا لثلاثين عامًا أذاقته خلالها صنوفًا من الظلم والفشل وسلبته حريته وطموحه نحو التقدم”.

وترى قوات الدعم السريع أنها أمام خيار واحد وهو “إزاحة هذا الكابوس الذي يجثم على صدر الشعب، محاولًا سرقة ثورته التي ناضل من أجلها، لكننا له بالمرصاد وقد دنت ساعة الحقيقة التي سيسجلها التاريخ”.

ورصدت القوات التي يترأسها محمد حمدان دقلو (حميدتي) آخر التطورات الميدانية في الحرب مع الجيش، واعتبرتها “انتصارات كاسحة” استولت خلالها تلك القوات على عدد من مقار القوات المسلحة.

مدير دائرة القضاء العسكري يستسلم لقوات #الدعم_السريع pic.twitter.com/uRZZRhHpwJ — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

وتمثلت هذه المستجدات -التي ذكرها الدعم السريع عبر 8 نقاط- في السيطرة على مقر القوات البرية، وبرج وزارة الدفاع، والقصر الجمهوري ومحيطه، ورئاسات الفرق العسكرية بولاية دارفور، والاستيلاء على عتادها وآلياتها العسكرية.

عاجل

قوات الدعم السريع تحكم سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين اسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/NG6RsGEWTC — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

كما أكد البيان الاستيلاء على أكثر من 200 دبابة، وإسقاط 3 طائرات مقاتلة، وأسر وانضمام العشرات من كبار الضباط وضباط الصف من الجيش، وأسر عدد من مَن تصفهم الحركة بأنهم عناصر من النظام البائد، وفقًا لنص البيان.

قوات الدعم السريع تستلم قاعدة عسكرية بكامل عتادها الحربي

ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/HUUBvNDBp4 — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

وقد بدأ القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع يوم السبت، واتهم كل من الطرفين الآخر ببدئه، ولا يزال كل منهما يدعي السيطرة على مواقع تابعة للآخر.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن عدد قتلى الاشتباكات ارتفع إلى 97، فضلا عن مئات الإصابات.