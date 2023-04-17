الأمن المصري يخلي سبيل زوجة الحقوقي المعتقل محمد الباقر بعد ساعات من توقيفها

أخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل زوجة الحقوقي البارز المسجون محمد الباقر بعد ساعات من توقيفها إثر نشرها معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرّض زوجها لسوء معاملة.

وأكد المحامي المصري خالد علي أن نعمة الله هشام زوجة الباقر أُطلق سراحها، وكتب على صفحته في فيسبوك “نعمة على الأسفلت”.

وكان موقع (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) قد أفاد صباح الاثنين، نقلا عن أسرة الزوجة نعمة الله هشام، أن “قوة أمنية توجهت إلى منزل الأسرة في المَعادي في حوالي الثالثة والنصف فجر الاثنين، وألقت القبض عليها وصادرت هاتفها المحمول واقتادتها إلى جهة غير معلومة”.

وطالبت المبادرة بـ”الإفراج الفوري” عن نعمة التي أُوقفت بعد ساعات قليلة من زيارتها لزوجها.

وأوضحت المبادرة أن نعمة “كشفت بعد الزيارة على حسابيها في فيسبوك وتويتر عن تعرّض الباقر وزملائه في العنبر، محمد القصّاص ومحمد إبراهيم (المعروف بأكسجين) وأحمد دومة وحامد صديق، للضرب وإساءة المعاملة والاحتجاز في زنازين التأديب الانفرادية الأسبوع الماضي بين يومي 10 و13 أبريل/نيسان”.

Human Rights lawyer Mohamed ElBaker was beaten up, gagged, stripped of his clothes and left to sleep on the cold ground of a dark disciplinary cell without food or cover This is what's happening to a well known lawyer, imagine what's happening to others in #Egypt's prisons pic.twitter.com/21jNtMG7R6 — Mona Seif (@Monasosh) April 16, 2023

وكتبت نعمة على حسابها في تويتر بعد إخلاء سبيلها “أعدكم المرة القادمة سوف آخذ نفسا وأهدأ قبل أن أقلقكم معي، حتى لا أكون درامية في كلامي، ويكون الكلام عقلانيا وليس عاطفيا”.

اوعدكم المرة الجايه هاخد نفس و أهدي قبل ما اقلقكم معايا .. عشان ما ابقاش دراميه في كلامي و يبقي الكلام عقلاني مش عاطفي — Neama (@Neama_hisham) April 17, 2023

ويقضي محمد الباقر، المحامي والمدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، عقوبة بالسجن 4 سنوات بعد محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد القبض عليه عام 2019 أثناء أداء عمله داخل مقر نيابة أمن الدولة.

وتتهم منظمات حقوقية دولية السلطات المصرية بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر منذ تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014 بنحو 60 ألفا، حيث شنت السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين، بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي.

🔴 تحديث: تم الافراج عن نعمة هشام في الخامسة مساء الاثنين ١٧ ابريل بعد ١٣ ساعة من الاحتجاز 🔴 Breaking: Neama Hisham, wife of rights lawyer Mohamed El-Baqer, detained from home https://t.co/nuaG72GSmH — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) April 17, 2023

بدل ما يجيبوا ولادنا من السودان

راحوا كسروا باب الشقة في أنصاص الليالي للترويع والإرهاب واعتقلوا المهندسة نعمة الله هشام علشان كتبت عن جحيم سجن بدر والتعذيب الذي تعرض لها زوجها المحامي والحقوقي محمد الباقر pic.twitter.com/rpJUFo5v7z — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 17, 2023

عاجل: اعتقال المهندسة نعمة الله هشام @Neama_hisham زوجة المحامي الحقوقي والسجين السياسي محمد الباقر من منزلها فجر اليوم واقتيادها لجهة غير معلومة — hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) April 17, 2023

🚨 عاجل ..

اخلاء سبيل السيدة نعمة الله هشام زوجة المحامي والحقوقي #محمد_الباقر بعد إلقاء القبض عليها صباح اليوم من قبل الأمن الوطني، على خلفية نشرها تفاصيل الاعتداء على زوجها داخل سجن بدر1.#حقهم #مصر #حقهم_حياة #خرجوهم_عايشين #TheirRight #FreeThemAll pic.twitter.com/Tp7GL1KjWp — حقهم – TheirRight (@TheirRightAR) April 17, 2023