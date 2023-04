الأمن المصري يخلي سبيل زوجة الحقوقي المعتقل محمد الباقر بعد ساعات من توقيفها

أخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل زوجة الحقوقي البارز المسجون محمد الباقر بعد ساعات من توقيفها إثر نشرها معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرّض زوجها لسوء معاملة.

وأكد المحامي المصري خالد علي أن نعمة الله هشام زوجة الباقر أُطلق سراحها، وكتب على صفحته في فيسبوك “نعمة على الأسفلت”.

وكان موقع (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) قد أفاد صباح الاثنين، نقلا عن أسرة الزوجة نعمة الله هشام، أن “قوة أمنية توجهت إلى منزل الأسرة في المَعادي في حوالي الثالثة والنصف فجر الاثنين، وألقت القبض عليها وصادرت هاتفها المحمول واقتادتها إلى جهة غير معلومة”.

وطالبت المبادرة بـ”الإفراج الفوري” عن نعمة التي أُوقفت بعد ساعات قليلة من زيارتها لزوجها.

وأوضحت المبادرة أن نعمة “كشفت بعد الزيارة على حسابيها في فيسبوك وتويتر عن تعرّض الباقر وزملائه في العنبر، محمد القصّاص ومحمد إبراهيم (المعروف بأكسجين) وأحمد دومة وحامد صديق، للضرب وإساءة المعاملة والاحتجاز في زنازين التأديب الانفرادية الأسبوع الماضي بين يومي 10 و13 أبريل/نيسان”.

Human Rights lawyer Mohamed ElBaker was beaten up, gagged, stripped of his clothes and left to sleep on the cold ground of a dark disciplinary cell without food or cover

This is what's happening to a well known lawyer, imagine what's happening to others in #Egypt's prisons pic.twitter.com/21jNtMG7R6

— Mona Seif (@Monasosh) April 16, 2023