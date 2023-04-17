سياسة

الأمن المصري يخلي سبيل زوجة الحقوقي المعتقل محمد الباقر بعد ساعات من توقيفها

الحقوقي البارز المسجون محمد الباقر وزوجته نعمة هشام
17/4/2023

أخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل زوجة الحقوقي البارز المسجون محمد الباقر بعد ساعات من توقيفها إثر نشرها معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرّض زوجها لسوء معاملة.

وأكد المحامي المصري خالد علي أن نعمة الله هشام زوجة الباقر أُطلق سراحها، وكتب على صفحته في فيسبوك “نعمة على الأسفلت”.

 

 

وكان موقع (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) قد أفاد صباح الاثنين، نقلا عن أسرة الزوجة نعمة الله هشام، أن “قوة أمنية توجهت إلى منزل الأسرة في المَعادي في حوالي الثالثة والنصف فجر الاثنين، وألقت القبض عليها وصادرت هاتفها المحمول واقتادتها إلى جهة غير معلومة”.

وطالبت المبادرة بـ”الإفراج الفوري” عن نعمة التي أُوقفت بعد ساعات قليلة من زيارتها لزوجها.

وأوضحت المبادرة أن نعمة “كشفت بعد الزيارة على حسابيها في فيسبوك وتويتر عن تعرّض الباقر وزملائه في العنبر، محمد القصّاص ومحمد إبراهيم (المعروف بأكسجين) وأحمد دومة وحامد صديق، للضرب وإساءة المعاملة والاحتجاز في زنازين التأديب الانفرادية الأسبوع الماضي بين يومي 10 و13 أبريل/نيسان”.

وكتبت نعمة على حسابها في تويتر بعد إخلاء سبيلها “أعدكم المرة القادمة سوف آخذ نفسا وأهدأ قبل أن أقلقكم معي، حتى لا أكون درامية في كلامي، ويكون الكلام عقلانيا وليس عاطفيا”.

 

ويقضي محمد الباقر، المحامي والمدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، عقوبة بالسجن 4 سنوات بعد محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد القبض عليه عام 2019 أثناء أداء عمله داخل مقر نيابة أمن الدولة.

وتتهم منظمات حقوقية دولية السلطات المصرية بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر منذ تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014 بنحو 60 ألفا، حيث شنت السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين، بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي.

 

المصدر : وكالات