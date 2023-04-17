أمريكا وبريطانيا تدعوان إلى وقف فوري للاشتباكات في السودان ومطالبات بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية

دعا وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني بعد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان اليوم الاثنين، إلى وقف فوري للاشتباكات في السودان وضمان حماية المدنيين.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت منذ صباح السبت الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عن مقتل 97 مدنيًّا فضلًا عن مئات الإصابات، حسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي إن هناك اتفاقا على الحاجة إلى “وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات”.

وأضاف “ثمة قلق عميق مشترك بشأن القتال والتهديد الذي يشكله على المدنيين وعلى السودان، والذي قد يشكّله على المنطقة”.

ولفت إلى أنه تمت مناقشة الوضع في السودان مع حلفاء في الشرق الأوسط وأفريقيا وهناك اتفاق مشترك حول ضرورة أن يعمل العسكريون على ضمان حماية المدنيين وغير المقاتلين وكذلك المواطنين من دول أخرى.

وقال كليفرلي إن ما سيحصل “في المستقبل القريب يكمن في أيدي الجنرالات المشاركين في هذا الاشتباك”، مضيفَا “ندعوهم إلى وضع السلام أولا وإنهاء القتال والعودة الى المفاوضات، وهذا ما يستحقه شعب السودان”.

تسهيل عمل المنظمات الانسانية

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع أطراف الصراع في السودان لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، بحسب بيان على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الأحد.

وقال البيان إن “ذلك يشمل تسهيل عمل المنظمات الإنسانية واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب سقوط إصابات أو قتلى في صفوف المدنيين، وضمان وصول سريع وآمن لسيارات الإسعاف والفرق الطبية، ومعاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية”.

ونقل البيان عن ألفونسو فيردو بيريز، رئيس فريق اللجنة في السودان، قوله: “نشعر بقلق بالغ من أن تؤثر الأعمال القتالية في المناطق المكتظة بالسكان”.

واختتم البيان بالقول “تراقب اللجنة الدولية مع جمعية الهلال الأحمر السوداني عن كثب الوضع الإنساني في الخرطوم وأجزاء أخرى من البلاد وهي على استعداد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة بمجرد أن يسمح الوضع بذلك”.

ولليوم الثالث على التوالي، تشهد مدن سودانية بما فيها العاصمة الخرطوم، اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش وقوات “الدعم السريع”.