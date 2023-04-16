هآرتس: تقديرات استخباراتية ترجح دخول إسرائيل حربا العام المقبل

“الاستخبارات الإسرائيلية ترى أن البلاد قد تدخل حربا حقيقية خلال العام المقبل”.. هكذا عنونت صحيفة (هآرتس) تقريرا للصحفي الإسرائيلي المختص بشؤون الدفاع والجيش، عاموس هاريل، وهو عبارة عن مقال تحليلي للأسباب التي قد تدفع إلى ذلك الواقع وسيناريوهات تصرّف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معها.

ويقول هاريل إن جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للجيش أشار في تقديراته إلى أن هناك “احتمالات متزايدة لدخول إسرائيل حربا حقيقية”، مشيرا إلى عدد من المتغيرات منها انسحاب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، والاحتكاك المباشر بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى الانقسامات الداخلية في إسرائيل.

ويضيف هاريل أن القدرات الاستخبارية محدودة دوما في قراءة الموقف وتقدير ردود الفعل داخل إسرائيل، لأنها تصب تركيزها على تصرفات الجانب الآخر (المعادي)، ولا تتورط في الشؤون الداخلية، حتى لا يختلط عملها بالسياسة، وبالتالي فما قد يتخذه الساسة في إسرائيل من قرارات لا يدخل في حيز هذه التقديرات.

لكنه يضيف أن صحيفة (هآرتس) قامت بهذا الأمر، لتقدير كيف سيتصرف نتنياهو على النواحي الأمنية، إذ لاحظت الصحيفة أن نتنياهو فضّل أن “يكون حذرا في المواقف الصعبة، ويتصرف بترو كبير”، وأن “تصريحاته المتشددة لم تتطور بشكل عام إلى تصرفات على أرض الواقع، قد تجر البلاد إلى مواجهة خطر الحرب”.

ويعرج هاريل على حرب عام 2006 في لبنان التي جرت في فترة رئاسة إيهود أولمرت للحكومة، والتي زج بالبلاد في أتونها رغم التحذيرات من أن الجيش الإسرائيلي غير مستعد لها، لكن نتنياهو ترأس حكومات بين عامي 2012 و2021، وخاض خلالها 3 عمليات عسكرية كبرى في غزة، تورط فيها جميعا دون رغبة حقيقية منه.

ويشير أيضا إلى أن نتنياهو “كان شديد الحذر من التورط في عملية برية ضخمة في قطاع غزة، خوفا من الخسائر البشرية في صفوف الجنود، كما التزم النهج نفسه بعد عملية الجرف الصامد عام 2014، التي فشل في إدارتها بشكل مناسب”.

ويضيف الصحفي أن حرب عام 2019 كانت الاستثناء الوحيد، فقد شنت حركة الجهاد الإسلامي هجوما صاروخيا على مسيرة انتخابية، واضطر نتنياهو إلى قطع جولته الانتخابية والاحتماء بأحد الملاجئ، لذلك قرر في مواجهة هذه الإهانة، ولتعزيز فرصه في الانتخابات، أن يتخذ قرارات انتقامية سريعة من الحركة، باغتيال مسؤول بارز فيها، لكن المدعي العام وقتها أفيخاي مندلبليت طالب بعرض الأمر على الحكومة الأمنية المصغرة، فتراجع نتنياهو تلك الليلة، لكنه نفذها بعد شهرين، خارج السياق الذي كان مطروحا في تلك الليلة.

ويخلص هاريل إلى أن “سلوك نتنياهو مؤخرا وفشله في إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، لا يمدنا بمزيد من الثقة في حكمه على الأمور خلال المستقبل القريب، لذا كما فعل مندلبيلت سابقا، فهذا هو وقت حراس البوابة، ويجب عليهم أن يحرصوا على منع أي دوافع خفية في اقتحام الصورة العامة، والدفع باتجاه قرارات متسرعة تسبب أزمات أمنية”.