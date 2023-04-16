مصر وجنوب السودان تعرضان الوساطة بين الأطراف السودانية

أعربت مصر وجنوب السودان، اليوم الأحد، عن استعدادهما للوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد الاشتباكات التي بدأت بينهما أمس في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وناشد البلدان الأطراف السودانية “تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي”، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سيلفا كير.

وأكدت الرئاسة المصرية في بيان أن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الأوضاع، مطالبة بضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار باعتبارهما ركيزة أساسية لاستكمال المسار الانتقالي السياسي في السودان.

كما قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن الوزير المصري سامح شكري أبلغ نظيره السوداني علي الصادق في اتصال هاتفي قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية.

وأضاف البيان أن شكري أكد أن “الموقف المصري سيظل دائما يدافع عن وحدة وسلامة السودان”.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية المصري أبلغ نظيره السوداني المبادرة المصرية السعودية بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مؤكدًا أن الموقف المصري سيظل دائمًا يدافع عن وحدة السودان وسلامته.

وتطرّق الاتصال أيضًا إلى “أهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين الموجودين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة”.

وتشهد مواقع الجيش وقوات الدعم السريع، منذ صباح أمس السبت، مواجهات عسكرية عنيفة في ولاية الخرطوم وعدد من مدن السودان الأخرى، أبرزها مروي شمالًا والفاشر والأبيض غربًا.