مسؤول في الجيش السوداني للجزيرة مباشر: نستخدم المسيرات وسيطرنا على كافة المناطق العسكرية (فيديو)

قال العقيد خالد العقيدة، عضو غرفة عمليات الجيش السوداني، إن القوات المسلحة تسيطر على المناطق العسكرية كلها في العاصمة الخرطوم وخارجها.

وأضاف خلال حديثه مع الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، أن الجيش السوداني يستخدم الطائرات المسيّرة في المعارك الدائرة بالولايات مع قوات الدعم السريع.

وتابع “وقعت مناوشات في مطار مروي، لكن الجيش السوداني حسمها”.

واعتبر العقيدة أن بيانات قوات “الدعم السريع” لا تعدو كونها “معركة نفسية” في إشارة إلى أن القوات المسلحة السودانية تواجه “عدوًا هاربًا”.

السيطرة على مطار مروي

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على مطار مروي شمالي السودان بعد معارك ضارية مع الجيش السوداني.

ونشر الدعم السريع مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر” من مدرج الطائرات الحربية بالمطار، وقال أحد الضباط “نطمئن الشعب السوداني أننا سيطرنا على مطار مروي بشكل كامل”.

وأضاف “رغم أن إخوتنا في القوات المسلحة واجهونا، لكننا لم نؤذهم بشكل كبير لأنهم ليسوا أعداء، بل منقادين لتعليمات من عملاء وأعداء الوطن”.

وناشد الضابط “كل الشرفاء في القوات المسلحة السودانية الانضمام إلى هذا العمل الوطني الأصيل الغيور”.

وتابع “لا نريد أن ينزلق الشعب وراء توجيهات البرهان (قائد الجيش)، نريد أن نرى السودان كما حدث في ثورة ديسمبر 2018، نريد أن نرى وطنًا يتساوى فيه الجميع”.

اقتتال مستمر

وفي وقت سابق اليوم، دوّت أصوات مدافع في أكثر من منطقة وسط الخرطوم، حيث يوجد مقر القيادة العامة للجيش وعدد من المواقع الاستراتيجية.

وأعلن الجيش السوداني في بيان أن “ساعة النصر اقتربت”.

وأضاف البيان “نترحم على الأرواح البريئة التي أزهقتها هذه المغامرة المتهورة التي ارتكبتها (مليشيا الدعم السريع المتمردة) ودعواتنا للمصابين، ونبشر شعبنا الصابر الأبي بأخبار سارة قريبًا بإذن الله”.

وأعلن الجيش أن قواته سيطرت على جميع مقار “الدعم السريع” في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، بالإضافة إلى قواعد ومقار في مدن بورتسودان وكسلا (شرق) والدمازين (جنوب شرق) وكوستي وكادوقلي (جنوب).

كما نفى الجيش استيلاء “الدعم السريع” على أي من مقرات القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصلت اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في 9 ولايات مع توقعات باستمرار القتال لأيام عدة، في ظل تضارب بشأن السيطرة على الأرض.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 56 على الأقل قتلوا وأصيب 595 بينهم جنود منذ اندلاع المواجهات، أمس السبت، وأشارت إلى أن نحو نصف المدنيين الذين قتلوا سقطوا في ولايات غير الخرطوم.

وأضافت أن العشرات من العسكريين قتلوا أيضًا، وذلك من دون أن تذكر عددًا محددًا بسبب قلة المعلومات المباشرة من العديد من المستشفيات التي نُقلوا إليها.