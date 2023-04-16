ماذا ينتظر الأتراك من الرئيس الجديد؟ مواطنون يجيبون الجزيرة مباشر (فيديو)

سألت الجزيرة مباشر مواطنين أتراك عن مطالبهم من الرئيس القادم الذي من المقرر أن يقود البلاد 5 سنوات مقبلة، بعد أن تختاره صناديق الاقتراع في 14 مايو/أيار المقبل في الانتخابات الرئاسية.

وذهبت إجابات أغلب الذين استطلعت الجزيرة مباشر آراءهم إلى ضرورة إصلاح الجانب الاقتصادي، والذي يؤثر بشكل مباشر على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار مع كل ارتفاع لسعر الدولار.

وقال أحد المواطنين إنه ينتظر الأمان والسلام وأن يكون الوضع الاقتصادي جيدًا، وبعيدا عن توجهاتهم السياسية ومن سيختارون، دارت أغلب الإجابات حول الحياة اليومية والقدرة الشرائية.

وقال مواطن آخر إنه على الرئيس الجديد تقليل قيمة الإيجارات والتي شهدت ارتفاعا في الأشهر الماضية، وأيضا تخفيض الأسعار، مضيفا “نعيش الحياة كما هي، لكن قدرة الناس تراجعت”.

ويعلق مواطنون آمالهم على الرئيس الذي سيتولى الحكم أن يحافظ على العدالة والحقوق والديمقراطية.

ويحتاج عجوز ممن تحدثت إليهم الجزيرة مباشر إلى “الاهتمام بمجال الصحة، ووضع حد لغلاء الأسعار ومساعدة الشعب”، راجيا أن يجلب الرئيس المقبل أيا كان الخير للبلاد .

وعبّر مواطن عن حبّه للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، موضحا أنه “فعل كل ما يمكن فعله” متمنيا ألا يغادر كرسي الحكم.

وقال عدد من طلاب الجامعة للجزيرة مباشر، إنهم ينتظرون الاهتمام بالشباب أكثر، مؤكدين أن الوضع المادي أصبح صعبًا، وأنهم لا يريدون شيئا من الرئيس المقبل سوى إصلاحه.

ويرى طالب آخر أن الاهتمام بالشباب يصنع جيلا جيدا بوضع أفضل ويعود على البلد بالإيجاب، مضيفا أن “تركيا تستحق أن تعيش الرفاهية”.

ولا يريد شاب تركي إلا الأمن لبلاده، فيما اقتصرت أمنية آخر على إعطاء الأمل للشباب، وهو ما ينتظرونه من الرئيس القادم.