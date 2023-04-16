شاهد: قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مطار مروي والجيش يعلن مطاردة “فلول المتمردين” في محيط المطار

أعلنت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على مطار مروي شمالي السودان بعد معارك ضارية مع الجيش السوداني منذ صباح اليوم الأحد.

ونشر الدعم السريع فيديو على حسابه الرسمي من على مدرج الطائرات الحربية بالمطار، وقال الضابط “نطمئن الشعب السوداني أننا سيطرنا على مطار مروي بشكل كامل”.

وأضاف “رغم أن إخوتنا في القوات المسلحة واجهونا، لكننا لم نؤذهم بشكل كبير لأنهم ليسوا أعداء، بل منقادين لتعليمات من عملاء وأعداء الوطن”.

وناشد الضابط “كل الشرفاء في القوات المسلحة السودانية الانضمام إلى هذا العمل الوطني الأصيل الغيور”، قائلًا “لا نريد أن ينزلق الشعب وراء توجيهات البرهان (قائد الجيش)، نريد أن نرى السودان كما حدث في ثورة ديسمبر 2018، نريد أن نرى وطنًا يتساوى فيه الجميع”.

لكن مصادر في الجيش السوداني أفادت للجزيرة بأن قوات الجيش تطارد “فلول المتمردين” في محيط مطار مروي، مؤكدة وجود 100 أسير من قوات الدعم السريع لديها بعد اعتقالهم في المطار .

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة، أمس السبت، احتجاز مجموعة من الجنود المصريين في القاعدة العسكرية بمدينة مروي عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المطار.

كما نشرت قوات الدعم السريع السودانية مقطعًا مصورًا قالت إنه لجنود مصريين “استسلموا” لها في مدينة مروي.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية، ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية.





لكن في وقت متأخر من مساء أمس، سيطرت قوات الجيش السوداني على مطار المدينة، قبل أن تعاود قوات الدعم السريع عصر اليوم إعادة السيطرة عليه، دون تحديد مصير الجنود المصريين.

وبالتزامن مع تطور الأحداث، أعربت مصر وجنوب السودان اليوم الأحد عن استعدادهما للقيام بدور الوسيط بين الأطراف السودانية.

وتشهد مواقع الجيش وقوات الدعم السريع، منذ صباح أمس السبت، مواجهات عسكرية عنيفة في ولاية الخرطوم وعدد من مدن السودان الأخرى، أبرزها مروي شمالًا والفاشر والأبيض غربًا.

ووصف الجيش السوداني قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”، متهمًا إياها بـ”نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها للتغطية على سلوكها المتمرد”.