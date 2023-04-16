قال رئيس حزب الأمة القومي السوداني فضل الله برمة الناصر، إنه لا يوجد في الحرب المندلعة الآن في السودان منتصر ومهزوم، مضيفا “المنتصر في هذه الحرب مهزوم”، معتبرًا أنه “في حرب أبناء البلد الواحد الجميع مهزوم”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد مع الجزيرة مباشر، أن الحرب التي تدور الآن ليست حربًا كالتي تدور بين الأعداء، بل هي حرب بين أبناء الوطن الواحد، وهذه الحرب لا ينتصر فيها أحد.

وأكد أن “المهزوم في النهاية هو السودان، والمهزوم هم أبناء السودان الذين يتصارعون الآن، وبالتالي أي حديث عن انتصار طرف على الآخر، يعبر عن معادلة غير صحيحة، جميعهم مهزومين”.

وحذر فضل الله من خطورة استمرار الحرب قائلًا “إن لم تتوقف الحرب في أقرب فرصة، ستنتقل إلى حرب أهلية في كل أنحاء السودان، وسيفقد السودان وحدته، وأيضًا الأمة العربية ستتأثر بذلك”.

وأكد ضرورة التدخل الفوري لإنهاء ووقف هذه الحرب، مناشدًا الدول العربية وقطر للتدخل، مشيرا إلى أن هذا أيضًا دور المنظمات العربية والدولية، ومنها جامعة الدول العربية.

🔴 عاجل | صور متداولة لاستغاثات عالقين في #الخرطوم للمطالبة بفتح ممرات آمنة للعودة إلى منازلهم#السودان_مباشر | #السودان pic.twitter.com/pbQqbXS6I9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2023

وأشار رئيس حزب الأمة القومي السوداني إلي أن “الحرب مسألة كثيرة التعقيد ويجب ألا تُترك للعسكريين وحدهم، وكذلك السياسة، مسألة شديدة التعقيد ويجب ألا تُترك للسياسيين وحدهم”.

واندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم منذ صباح أمس السبت، وسط تبادل الطرفين الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.

عاجل | قصف جوي من قبل الجيش السوداني يستهدف معسكرا للدعم السريع بمحلية كرري في #أم_درمان#السودان pic.twitter.com/NYfQ3GrcDD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2023

ووصف الجيش السوداني قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”، متهما إياها بـ”نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها للتغطية على سلوكها المتمرد”.

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 من أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه إلى أجل غير مسمى.