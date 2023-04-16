سياسة|السودان

رئيس حزب الأمة القومي السوداني: المنتصر في هذه الحرب مهزوم (فيديو)

16/4/2023-|آخر تحديث: 16/4/202310:29 PM (مكة المكرمة)

قال رئيس حزب الأمة القومي السوداني فضل الله برمة الناصر، إنه لا يوجد في الحرب المندلعة الآن في السودان منتصر ومهزوم، مضيفا “المنتصر في هذه الحرب مهزوم”، معتبرًا أنه “في حرب أبناء البلد الواحد الجميع مهزوم”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد مع الجزيرة مباشر، أن الحرب التي تدور الآن ليست حربًا كالتي تدور بين الأعداء، بل هي حرب بين أبناء الوطن الواحد، وهذه الحرب لا ينتصر فيها أحد.

وأكد أن “المهزوم في النهاية هو السودان، والمهزوم هم أبناء السودان الذين يتصارعون الآن، وبالتالي أي حديث عن انتصار طرف على الآخر، يعبر عن معادلة غير صحيحة، جميعهم مهزومين”.

وحذر فضل الله من خطورة استمرار الحرب قائلًا “إن لم تتوقف الحرب في أقرب فرصة، ستنتقل إلى حرب أهلية في كل أنحاء السودان، وسيفقد السودان وحدته، وأيضًا الأمة العربية ستتأثر بذلك”.

وأكد ضرورة التدخل الفوري لإنهاء ووقف هذه الحرب، مناشدًا الدول العربية وقطر للتدخل، مشيرا إلى أن هذا أيضًا دور المنظمات العربية والدولية، ومنها جامعة الدول العربية.

وأشار رئيس حزب الأمة القومي السوداني إلي أن “الحرب مسألة كثيرة التعقيد ويجب ألا تُترك للعسكريين وحدهم، وكذلك السياسة، مسألة شديدة التعقيد ويجب ألا تُترك للسياسيين وحدهم”.

واندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم منذ صباح أمس السبت، وسط تبادل الطرفين الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.

ووصف الجيش السوداني قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”، متهما إياها بـ”نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها للتغطية على سلوكها المتمرد”.

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 من أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه إلى أجل غير مسمى.

المصدر : الجزيرة مباشر