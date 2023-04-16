بعد قصفها بالطيران.. الجيش السوداني يعلن السيطرة على أكبر قاعدة لقوات “الدعم السريع” في كرري (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول تحققت منه “الجزيرة مباشر” الغارات المتتالية لطيران الجيش السوداني على قاعدة كرري العسكرية في أم درمان، قبل أن يعلن السيطرة عليها.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الجيش السوداني سقوط أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري.

وأكد الجيش أن أكبر قاعدة للدعم السريع في “كرري” باتت تحت يد القوات المسلحة السودانية، لافتًا إلى الاستيلاء على كل آليات وأسلحة وعتاد “المليشيا المتمردة” في إشارة إلى قوات الدعم السريع.





وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في مدن بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي، بالإضافة إلى معسكر كرري بشمال أم درمان.

وأوضحت القوات المسلحة السودانية أن الفرقة الرابعة مشاة (الدماذين) تسلمت 35 عربة ماركة “لاند كروزر” من قوات الدعم السريع بكامل أسلحتها وعتادها.

ولليوم الثاني على التوالي، تشهد مدن سودانية بما فيها العاصمة الخرطوم، اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش وقوات “الدعم السريع” في 9 ولايات مع توقعات باستمرار القتال لأيام عدة، في ظل تضارب بشأن السيطرة على الأرض.

ودوّت أصوات مدافع في أكثر من منطقة وسط الخرطوم، حيث يوجد مقر القيادة العامة للجيش وعدد من المواقع الاستراتيجية.

وتبادل الجيش السوداني وقوات” الدعم السريع” اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلًا منهما، فيما وصف الجيش -قوات “الدعم السريع” بـ”المتمردة”- في خلاف بدأ بتحريك الأخيرة لقواتها نحو مدن عدة دون إذن من قيادة المؤسسة العسكرية.

وتوجّت الاشتباكات شهورًا من التوترات المتصاعدة بين الجيش وشريكه “قوات الدعم السريع”، الذي تحوّل إلى خصم نتيجة الخلافات حول عملية دمج قوات الدعم بالجيش.