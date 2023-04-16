سياسة

المخابرات العامة السودانية: البرهان يصدر قرارا بحل قوات الدعم السريع

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" (رويترز)
16/4/2023-|آخر تحديث: 16/4/202312:33 AM (مكة المكرمة)

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان قرارا بحل قوات الدعم السريع، وذلك بعد اندلاع اشتباكات مستمرة منذ صباح السبت، بين الأخيرة وقوات الجيش في مناطق متفرقة في السودان.

وقال جهاز المخابرات العامة السودانية في تغريدة على تويتر، مساء السبت “قرار من القائد العام للقوات المسلحة بحل قوات الدعم السريع”.

وقال الجهاز في تغريدة أخرى إن قائد الجيش قرر أيضا إنهاء انتداب ضباط الجيش في قوات الدعم السريع “المتمردة”.

وأضاف “نهيب بكل الضباط والجنود من عناصر القوات المسلحة الذين يعملون حاليا في قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإخوة الذين تم تنسيبهم بموجب الترتيبات الأمنية وعناصر قوات حرس الحدود وهيئة العمليات بالتبليغ فورا إلى أقرب وحدة عسكرية تتبع القوات المسلحة بجميع مدن ومناطق السودان والعاصمة”.

وكان الجيش السوداني قد أعلن انضمام قائد استخبارات قوات الدعم السريع اللواء الركن الخير أبو مريدات إلى قواته.

وقال الجيش في بيان “رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء الركن الخير أبو مريدات أعلن انضمامه إلى القوات المسلحة، ويقوم بتسليم دائرة الاستخبارات للجيش”.

وفي المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع، في بيان، أنه انضم إليها عدد من كبار الضباط بالجيش وعلى رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الفريق مبارك كوتي كمتور، في حين لم يعلق الجيش فورا على ذلك.

وفي وقت سابق السبت، اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، وسط تبادل الطرفين الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.

ووصف الجيش السوداني قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”، متهما إياها بـ”نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها للتغطية على سلوكها المتمرد”.

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه “إلى أجل غير مسمى”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل