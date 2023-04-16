المخابرات العامة السودانية: البرهان يصدر قرارا بحل قوات الدعم السريع

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان قرارا بحل قوات الدعم السريع، وذلك بعد اندلاع اشتباكات مستمرة منذ صباح السبت، بين الأخيرة وقوات الجيش في مناطق متفرقة في السودان.

وقال جهاز المخابرات العامة السودانية في تغريدة على تويتر، مساء السبت “قرار من القائد العام للقوات المسلحة بحل قوات الدعم السريع”.

#عاجل : قرار من القائد العام للقوات المسلحة بحل قوات الدعم السريع — جهاز المخابرات العامة السوداني (@GisGovSd) April 15, 2023

وقال الجهاز في تغريدة أخرى إن قائد الجيش قرر أيضا إنهاء انتداب ضباط الجيش في قوات الدعم السريع “المتمردة”.

#عاجل : القائد العام للجيش السوداني يصدر قرارا بإنهاء جميع انتداب ضباط الجيش في قوات الدعم السريع المتمردة — جهاز المخابرات العامة السوداني (@GisGovSd) April 15, 2023

وأضاف “نهيب بكل الضباط والجنود من عناصر القوات المسلحة الذين يعملون حاليا في قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإخوة الذين تم تنسيبهم بموجب الترتيبات الأمنية وعناصر قوات حرس الحدود وهيئة العمليات بالتبليغ فورا إلى أقرب وحدة عسكرية تتبع القوات المسلحة بجميع مدن ومناطق السودان والعاصمة”.

نهيب بكل الضباط والجنود من عناصر القوات المسلحة الذين يعملون حاليا في قوات الدعم السريع، إضافة إلى الأخوة الذين تم تنسيبهم بموجب الترتيبات الأمنية وعناصر قوات حرس الحدود وهيئة العمليات بالتبليغ فورا إلى أقرب وحدة عسكرية تتبع القوات المسلحة بجميع مدن ومناطق السودان والعاصمة . — جهاز المخابرات العامة السوداني (@GisGovSd) April 15, 2023

وكان الجيش السوداني قد أعلن انضمام قائد استخبارات قوات الدعم السريع اللواء الركن الخير أبو مريدات إلى قواته.

وقال الجيش في بيان “رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء الركن الخير أبو مريدات أعلن انضمامه إلى القوات المسلحة، ويقوم بتسليم دائرة الاستخبارات للجيش”.

وفي المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع، في بيان، أنه انضم إليها عدد من كبار الضباط بالجيش وعلى رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الفريق مبارك كوتي كمتور، في حين لم يعلق الجيش فورا على ذلك.

وفي وقت سابق السبت، اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، وسط تبادل الطرفين الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.

ووصف الجيش السوداني قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”، متهما إياها بـ”نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها للتغطية على سلوكها المتمرد”.

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه “إلى أجل غير مسمى”.